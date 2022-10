Megalázzák az embereket az RTL tehetségkutatójában?

Kiderült, hogy tőle is ugyanattól az előadótól kértek dalt, kezdtem kapizsgálni, mi történik, és sajnos be is igazolódott. Összegyűjtötték azokat az embereket, akik egy bizonyos előadótól készültek, hogy eljátszhassák, hogy sorra jön, és mindenki ugyanazt énekli, és mindenki rossz nyilván. Mivel nem engedtek minket beénekelni és nyomást gyakoroltak ránk, hogy aztán hirtelen majd megjelenjen a faszagyerek, aki fantasztikusan énekli az ezredjére is hallott dalt. Természetesen megalázó volt az egész, de ők úgy tettek, mintha semmi sem történt volna. Amikor bejelentettem, hogy mit fogok énekelni, már akkor fújoltak torkuk szakadtából