Harry és Meghan nyitna a Buckingham-palota felé

A Ngozi Fulani-ügy – Harry és Meghan véleménye a rasszizmusról

Harry és Meghan hasonló bánásmódot várnának, mint Ngozi Fulani ügyében. Ngozi Fulani egy brit jótékonysági szervezet vezetője, akit Lady Susan Hussey rasszista módon faggatott egy interjúban a származásáról.

A palota hegyeket mozgatott meg annak érdekében, hogy a sértettől Lady Susan Hussey – a volt királynő egykori udvarhölgye – bocsánatot kérjen, ezáltal is kifejezve, hogy a királyi család teljes mértékben elhatárolódik a rasszizmus minden formájától.

Tavaly márciusban Harry és Meghan egy kétórás interjút adtak Oprah Winfrey-nek, amely az udvarban tapasztalt rasszista megnyilvánulásokról szólt. Az akkoriban óriási port kavart interjúban Meghan elmondta azt is, hogy amikor még elsőszülött fiával várandós volt, valaki a családból felvette, hogy vajon mennyire lesz sötét a gyermek bőrszíne. Harry herceg ekkor azt is megjegyezte, hogy az udvarban tapasztalt rasszizmus is közrejátszott abban, hogy 2020-ban Amerikába költöztek a családjával.

Harry és Meghan kapcsolata a királlyal és Vilmos herceggel

III. Károly májusra tervezett koronázása is szóba került, amelyen a The Sunday Times szerint Meghan és Harry is részt vesznek majd. Feltételezhető, hogy a herceg és felesége szeretnének konszenzusra jutni az uralkodóval, azonban a The Sunday Times szerint még Vilmos herceg sem szeretne szóba állni a testvérével.