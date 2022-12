Magyar szereplője is van a Wednesday című sorozatnak + videó

A Wednesday című sorozat népszerű karaktere

Tim Burton új Addams Family-spinoffja nagy sikert aratott, a megjelenését követő első négy nap alatt 81 millió órán át nézték a felhasználók.

A széria több kedvelt karaktere is visszatért, például az utánozhatatlan „Izé” nevű kéz is, ami már az eredeti filmben is szerepet kapott. „Izé” sokakat annyira megihletett, hogy újra is alkották, többek között MP Gautheron egy videót is megosztott arról, hogyan tudjuk saját kezűleg elkészíteni.

Az „Izét” alakító bűvész Victor Dorobantu az egész forgatás alatt kék ruhában próbálta minél élethűbben megformálni a karaktert:

Give a big hand to Victor Dorobantu, the incredible actor who plays Thing on Wednesday pic.twitter.com/gJdVYjjlrX — Netflix (@netflix) November 27, 2022

Azonban nem csak „Izé” tért vissza: