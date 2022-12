Megfilmesítik a legendás társasjátékot Henry Cavill-lel a főszerepben

A megállapodás, amelynek pénzügyi részleteit a GWG nem hozta nyilvánosságra, megerősíti az Amazon törekvését, hogy streamingszolgáltatásával felvegye a versenyt a rivális szolgáltatókkal, úgymint az HBO Max és a Netflix.

A Warhammer 40 000 megfilmesítésének ötlete közvetlenül az után került szóba a cégnél, miután szeptemberben bemutatták a J. R. R. Tolkien A gyűrűk ura című regényéből merítő, A hatalom gyűrűi című filmsorozatot.

A brit játékfejlesztő cég elmondása alapján az Amazon filmet és televíziós sorozatot is tervez készíteni az egykor társasjátékként induló fantasy történetből. Azt is hozzátették, hogy a kapcsolódó termékek értékesítési jogait is átadták az amerikai cégnek.

Sajtójelentések szerint a főszereplő Henry Cavill lesz.

Borítókép: Henry Cavill (Fotó: MTI/EPA/Kim Hi Csul)