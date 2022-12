Timothée Chalamet: Befejeződött a Dűne 2. forgatása

Denis Villeneuve júliusban kezdte a Dűne folytatásának forgatását. A felvételek helyszínei között szerepelt Budapest, Abu-Dzabi, Jordánia és Olaszország is. A második részben a szereposztáshoz Florence Pugh, Léa Seydoux, Christopher Walken, Austin Butler és Souheila Yacoub is csatlakozott. De az eredeti szereplőgárda is visszatért a filmben: köztük Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Javier Bardem és Stephen McKinley Henderson.

A Warner Bros. és a Legendary Entertainment által közölt szinopszis szerint a folytatásban Paul Atreides összefog a fremenekkel, hogy bosszút álljon családjáért, de választania kell szerelme és az univerzum megmentése között, mivel a szörnyű jövőt csak ő látja előre.