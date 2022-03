Még egy stratéga

Már maga Demeter Márta is azt követeli, hogy Magyarország szállítson fegyvereket Ukrajnába. – Ha Ukrajnát védjük, azzal Magyarországot is védjük – magyarázza a stratégává előlépett ellenzéki szépasszony, aki az MSZP és az LMP után immár a Jobbik színeiben mószerolja a kormányt. (Bár az is lehet, csupán megérezte: valamivel fel kell hívnia magára a figyelmet. A pazar smink már édeskevés.)

Mellesleg a bírósági híradásokban is olvashatunk Márta asszonyról, miután hivatali visszaélés címén 1,8 millió forint pénzbüntetésre ítélték a minap. Ismeretes, hősnőnk 2018-ban írásbeli kérdést nyújtott be a honvédelmi és a belügyminiszternek, mondanák meg, miként lehetséges, hogy Orbán Flóra, a miniszterelnök lánya a honvédség Airbus A–319-es repülőgépén utazik. Ám kiderült: képviselő asszony bakot lőtt, a repülőn egy másik Orbán Flóra utazott, akinek az édesapja történetesen egy Cipruson szolgáló magyar százados, s aki erre – mármint lánya utaztatására – engedélyt kért és kapott feletteseitől. (A haladó orgánumok persze nyomban rácuppantak a témára: „Miért reptették Ciprusról Budapestre a honvédség gépén Orbán Viktor lányát?” Utóbb rajtuk röhögött a komplett hazai olvasótábor.) Az elmarasztalt asszonyka megfellebbezte az ítéletet. „Már ott tartunk ebben a rezsimben, hogy ha az országgyűlési képviselők kérdeznek, végzik feladataikat, ellátják az emberek képviseletét, akkor előbb-utóbb eljárást indítanak ellenük – füstölgött. – Folytatjuk ezt az ügyet, és meg fogjuk vívni ezt a harcot.”

Erre bőven lesz ideje, hiszen a baloldali előválasztáson csak kispados lett – négy közül negyediknek futott be –, Gyurcsány szövetségi kapitány egy darabig pihenteti.

Borítókép: Demeter Márta (Fotó: MTI/Kovács Tamás)