A mi dugónk

A derék melósemberek nemcsak a remek utat hagyták itt néhány hete, de a korlátozó KRESZ-táblákat is (40 km, Előzni tilos! Útmunkák stb.). Így aztán a főváros felé közlekedő szabálykövető autós (Végső Béla könyvelő, mokány bajusz, háromdioptriás szemüveg) továbbra is negyvennel pöfög kilométereken keresztül (ha nem lenne tábla, kilencvennel is mehetne), a mögötte dühöngő másik pedig nem előzheti meg Bélát, hiszen ott a tiltó tábla…

A jelenetsor a reggeli csúcsban a legizgalmasabb. Mi van ilyenkor?

Dugó van ilyenkor. Rövid időn belül Sülysápig áll a sor, karikás szemű, lehabosodott autósok dudálnak, rázzák az öklüket. Páran előzni próbálnának, csakhogy előzni sem lehet, mert a szemközti forgalom élén is halad egy szabálykövető Béla hasonló sebességtartományban. El lehet képzelni, mit ír az Útinform… Persze a bekötőutak is bedugulva, egyetlen összefüggő kocsisor az agglomeráció az M0-stól a Jászságig, csupán a kerékpárforgalom halad. (Olykor fityiszt mutató rollerezők suhannak el a lila fejű autósok mellett.) Rendőr ilyenkor nincs a vidéken (lehet, hogy ő is beszorult a dugóba), de hát mit is tehetne, szegény? Büntesse meg a Bélát, aki – háta mögött a Nagykátáig tartó kocsisorral – példamutató negyvennel poroszkál a sor elején? (Ötleteket a szerkesztőségbe várom.)

