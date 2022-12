Gyurcsányt is szikráztatják?

Újabban kaszinókat és luxuséttermeket látogat Jámbor András független országgyűlési képviselő és baráti köre, a Szikra Mozgalom. Igaz, csak a létesítmények bejáratáig mennek, és oda is csak azért, hogy onnan ordíthassák a világba javaslatukat: „Vesszenek a gazdagok!” A keddi kaszinólátogatás – mi is beszámoltunk róla – nem volt túl sikeres, a mozgalmárokat ugyanis, Jámborral az élen, alaposan eltángálták az épület biztonsági emberei. (Ráadásul a szőrmók honatya ellen szabálysértési eljárás is indult a be nem jelentett demonstráció miatt.) A pénteki étteremvizitről maga a tenyérbe mászó ember tudósított a közösségi oldalán: „Szakadó esőben, rendőrökkel körülvéve, de nem állunk meg! Blokkoltuk a NER-es luxuséttermet, a Felixet!” (Rövid költeményt is írt a portyáról, ebből idézek: „A közösbe nem adtatok! Fizessetek, gazdagok! / Eleget csak az keres, aki multi vagy NERes!”)

Hogy mit akarnak szikráék, arról Bereczki Áron, a mozgalom elnökségi tagja beszélt a Hírklikk.hu újságírójának. Megtudtuk, egy olyan rendszerkritikus baloldali szervezettel állunk szemben, amelynek elege van abból, hogy a gazdagok tovább gazdagodnak. Üzenetük egyértelmű: mindenki fizessen, aki gazdag! Gazdagokon az egymilliárd forint feletti vagyonnal rendelkezőket értik – a politikai hovatartozás állítólag nem szempont.