A nagy mellényről

Pedig előzőleg akkor is nagy volt a mellény.

Hogyan is történt? Amikor a második világháború végén az indokínai államok a függetlenségüket követelték, Franciaország bemutatott nekik: még mit nem! A fegyveres harc első évei a gyarmatosítók fölényét hozták, ám kiderült, az elhúzódó háború roppant anyagi megterhelést jelent. (Az ekkor színre lépő amerikaiak ugyan átvállalták a költségek zömét, ám a dzsungelháborúba belefáradt franciáknak ez is kevés volt.) Dien Bien Phu-nál egy kikényszerített támadással még megpróbálták felőrölni a felkelőket, de végképp elszámították magukat, ráadásul jött a monszun, esővel árasztva el a francia állásokat. (A legvégén a főparancsnok és törzskara is fogságba került.) A gyarmatosítók május 6-án tették le a fegyvert és bújtak ki a nagy mellényből.

Más kérdés, hogy helyükre amerikaiak jöttek (ők majd húsz év után kotródnak el), de az már egy másik történet.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök sajtótájékoztatót tart az Ukrajna megsegítésére összehívott támogatói konferencia végén a párizsi államfői rezidencián, az Élysée-palotában 2024. február 26-án (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Gonzalo Fuentes)