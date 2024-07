Kell egy Jenő!

A liberális ideológiához kapcsolódó idült személyiségzavar egyik legmarkánsabb tünete, amikor a beteg – esetünkben Kaltenbach Jenő – iránytűnek gondolja magát. Ápoltunk kiváló példa erre.

Az obsitos ombudsman, akit a Párbeszéd annak idején köztársasági elnöknek jelölt, roppant aktív a közösségi médiában. Nemrég azon kesergett, hogy a Fidesz-hatalom túlságosan konszolidált, „folyamatosan nyeri a választásokat, annak ellenére, hogy a tényleges teljesítménye igen szerény”. (Hogy miért baj, ha egy hatalom konszolidált, azt nem fejti ki.) Máskor azzal a korszakos felfedezéssel állt elő, hogy a magyarság igazából még be sem fejezte a népvándorlást. „Eltűnődve ennek a népnek a mentalitásán, amely olyannyira eltér a környező szláv, germán világtól, óhatatlanul el lehet jutni odáig (legalábbis Jenő eljutott – P. Gy.), hogy utolsó volt a népvándorlásban, és máig sem érkezett meg igazán Európába.”

Nyilván ebből a gondolatmenetből született Kaltenbach antropológusnak az a summázata, miszerint az ország lakosainak közel fele egy minden szempontból alkalmatlan, sőt súlyosan ártó, bűnös rezsimnek hódol.

Nézetét nemrég egy friss „híradással” is kiegészítette: „Orbán és bandája megérkezett az EP-ben oda, ahová való, Euró­pa söpredékéhez, a kontinens alfeléhez.”

Túlmozgásos Jenő minap Toni Kroosba, a most visszavonult német futballistába is belekötött, aki azt nyilatkozta, azért marad családjával Spanyolországban, mert a 14 éves lányát nem szívesen engedné el este egy német nagyvárosban. Jenő szerint ez szamárság, az ő leánya is Berlinben él, de még egyszer sem érte atrocitás… (Egy kommentelő javaslata: „Te is kimehetnél, Jenő! Te atrocitás!”)