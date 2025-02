Nagy nevettetők, akik leginkább csak magukból csinálnak bohócot

Egy Publicus-felmérést ismertet a tegnapi Népszava. A portál Pulai András közvélemény-kutató intézetének legfrissebb „méréseire” építi a humoreszket, így aztán eleve garantált a siker, az olvasó könnyezve, nyüszítve kacag: „Magyar Péter pártja minden kategóriában vezet a Fidesz előtt.”

Fő a jókedv!

Pulai humorista már a 2022-es választásokon is könnyesre nevettetett bennünket. A voksolás előestéjén e szózattal állt a nyilvánosság elé, „Mindenki figyeljen! Zárul az olló, az ellenzék aktivitása magas, Orbán szavazóinál elbizonytalanodás tapasztalható.” Figyeltünk, de csak azt láttuk, hogy a Fidesz–KDNP laposra verte az ollózáró Márki-Zay-csapatot. (Később még erre is rátett egy lapáttal a hülyéje. Közölte, hogy az Orbán-kormány mellett csak a szélsőjobboldaliak állnak, ám – emelte föl mutatóujját – közel a pillanat, amikor érezni fogja az Orbán-kormány, hogy vége, nincs tovább.) – A szakmának nagyon komoly önvizsgálatra van szüksége, remélem, ez hamarosan bekövetkezik – nyilatkozta Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója a választás másnapján. Önvizsgálatról azonban nem tudunk (egyikük sem lépett ki a székház ablakán), ellenben ma is itt próbálják hülyíteni a választásra jogosult lakosságot. De leginkább csak magukból csinálnak bohócot.

Megjegyzem, az Egyesült Államok közvélemény-kutatói is megnevettették a publikumot a novemberi elnökválasztáson. Zömük az utolsó pillanatig Kamala Harris győzelmét jósolta – ám elmaradt a demokrata hálivúd, a lesajnált, alulmért Donald Trump alaposan eltángálta az akkor már hónapok óta örvendező fogpasztareklám-asszonykát. Ott is volt kacagás.