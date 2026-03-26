Egy sokszínű Vajda

Minapi bejelentését úgy indokolta: célja, hogy az ellenzéki térfélen kialakult bizonytalan helyzet ne segítse a Fidesz győzelmét. Római jellem. (Ja, nem.)

Hősünket főképp a bulvárhírekből ismerheti az olvasó. Ő volt az, akinek a legutóbbi országgyűlési választásokra készülvén annyi hamis név szerepelt az ajánlólistáján, hogy azok nélkül nem is lett volna elegendő támogatása. Ennek dacára megszüntették ellene a büntetőeljárást, mert közölte: nem tudott a disznóságokról. Az is ő volt, aki úgy igényelt több mint hárommillió forintot alkalmazottainak angoltanulására egy uniós pályázaton, hogy saját magát is rátette a listára. Ami azért érdekes, mert korábban évekig élt Amerikában és Angliában, sőt angol nyelven oktatott egy egyetemen. Az élelmes néptribun – miközben bőszen ostorozta az Orbán-kormányt – a szociális támogatásokat nem volt rest fölvenni. Családi háza építéséhez megigényelte a tízmilliós csokot, és állami segítséggel vásárolt nagycsaládos-autót is, amelyhez 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. (Kis színes. Pár éve egy március 15-i ünnepen azért kapott sajtót, mert mint a Nemzeti Múzeum előtt randalírozó Juhász-füttyösök egyikét, lecsapták egy zászlórúddal; kereplővel „kísérte” a fúvósokat, amikor egy ünnepelni érkező aggastyán feddőleg fejbe verte.) Vajda plakátszaggatásban is jeleskedett. Először egy Soros Györgyöt bíráló transzparenst, hetekre rá egy nemzeti konzultációról szóló hirdetményt kapart le a tűzfalról. Tartok tőle, áprilisban is falra mászik.