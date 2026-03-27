Már a kancellár is rájött

Miközben a migráció és a közbiztonság kapcsolatának elemzése eddig szinte tabunak számított a hivatalos német politikában, Friedrich Merz kancellár a Bundestagban minap kijelentette: a német társadalomban tapasztalható robbanásszerű erőszak jelentős részét a bevándorlók okozzák. Guten morgen, Herr Merz! Jelek szerint az eddig háttérbe szorított összefüggés fölismerése a politikai fősodorban is megkerülhetetlenné vált. Kimondták tehát: a bevándorlók aránytalanul nagy számban szerepelnek a bűncselekmények elkövetői között. Míg a jövevények a népesség csupán húsz százalékát teszik ki, a súlyos bűnügyek harmada hozzájuk köthető. Persze eddig is tudták, hogy nincs minden rendben. Pár éve két németországi tartomány úgynevezett késmentes övezetek kialakítását kezdeményezte. Olyan közterületekről tiltották ki a késeket, ahol sokan fordultak meg (bevásárlóközpontok, sétálóutcák), az övezeteken kívül pedig a korábbi tizenkettőről hat centire korlátozták a szabadon viselhető kések pengehosszúságát. Ámbár egyszerűbb lett volna, ha a kések helyett a késhasználó embereknél vezettek volna be korlátozást. Mondjuk bevándorlási tilalmat.

Nem tartozik a témához, de újabban mintha ideges lenne a kancellár. A március 19-i brüsszeli csúcson például megfenyegette Magyarországot, amiért Orbán Viktor nem adta a támogatását az ukrán hadikölcsönhöz. Miniszterelnökünk persze nem hagyta annyiban: „A Németország általi megszállásunk napját meghagyhatta volna a kancellár arra, hogy mi erre emlékezzünk. Az ízlés nem erős oldala a mostani német kormánynak, és a történelmi emlékezet sem.” Csak szólok: 1944-ben ők voltak az illegális bevándorlók.