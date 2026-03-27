Már a kancellár is rájött

Kimondták tehát: a bevándorlók aránytalanul nagy számban szerepelnek a bűncselekmények elkövetői között.

friedrich merz bundeslag orbán viktor németország 2026. 03. 27. 4:59
Miközben a migráció és a közbiztonság kapcsolatának elemzése eddig szinte tabunak számított a hivatalos német politikában, Friedrich Merz kancellár a Bundestagban minap kijelentette: a német társadalomban tapasztalható robbanásszerű erőszak jelentős részét a bevándorlók okozzák. Guten morgen, Herr Merz! Jelek szerint az eddig háttérbe szorított összefüggés fölismerése a politikai fősodorban is megkerülhetetlenné vált. Kimondták tehát: a bevándorlók aránytalanul nagy számban szerepelnek a bűncselekmények elkövetői között. Míg a jövevények a népesség csupán húsz százalékát teszik ki, a súlyos bűnügyek harmada hozzájuk köthető. Persze eddig is tudták, hogy nincs minden rendben. Pár éve két németországi tartomány úgynevezett késmentes övezetek kialakítását kezdeményezte. Olyan közterületekről tiltották ki a késeket, ahol sokan fordultak meg (bevásárlóközpontok, sétálóutcák), az övezeteken kívül pedig a korábbi tizenkettőről hat centire korlátozták a szabadon viselhető kések pengehosszúságát. Ámbár egyszerűbb lett volna, ha a kések helyett a késhasználó embereknél vezettek volna be korlátozást. Mondjuk bevándorlási tilalmat. 

Nem tartozik a témához, de újabban mintha ideges lenne a kancellár. A március 19-i brüsszeli csúcson például megfenyegette Magyarországot, amiért Orbán Viktor nem adta a támogatását az ukrán hadikölcsönhöz. Miniszterelnökünk persze nem hagyta annyiban: „A Németország általi megszállásunk napját meghagyhatta volna a kancellár arra, hogy mi erre emlékezzünk. Az ízlés nem erős oldala a mostani német kormánynak, és a történelmi emlékezet sem.” Csak szólok: 1944-ben ők voltak az illegális bevándorlók.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Márki-Zay Péter kiiratkozott a nemzetből

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekválasztás

Az árulás rossz, ne légy hazaáruló!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballtorna

Vinícius, a „majom” egyszerre áldozat és provokátor

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekUkrajna

Meddig tovább Zelenszkijjel?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál Tamás
idezojelekPanyi Szabolcs

Mata Haritól Panyiig

Pilhál Tamás avatarja

Dehogy hazaárulók, dehogy kémek, hanem hazafiak, akik az oroszok ellen harcolnak. Pont, mint a D–209 a KGB ellen. Vagy valami ilyesmi…

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu