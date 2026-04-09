Hangoló hőzöngők

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

A baloldali „közvélemény-kutatók” folyamatos Tisza-fölény-sulykolása arra hivatott, hogy előkészítse a vasárnapi Fidesz-győzelem utáni „Mert csalt az Orbán!” hőbörgéseket.

Mára a napnál is világosabb, hogy a baloldali „közvélemény-kutatók” folyamatos Tisza-fölény-sulykolása arra hivatott, hogy előkészítse a vasárnapi Fidesz-győzelem utáni „Mert csalt az Orbán!” hőbörgéseket. Hogy aztán a bukással szembesülő messiáshívők feldúlva tódulhassanak az utcára háborogni, Majdant csinálni. 

Valószínűleg az sem fogja zavarni őket, hogy a Fidesz-kétharmadokat hozó korábbi választásokon (2010, 2014, 2018, 2022) az Orbán-barátsággal nem vádolható Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kiküldött megfigyelői mindig mindent rendben találtak. Az unió Velencei Bizottságának pedig kifejezetten tetszett a magyar választási törvény. (Kis színes. Mesterházy Attila MSZP-elnök 2014-ben a választás előtt kijelentette: nem örül az EBESZ-ellenőrzésnek, az ugyanis – tessék csak figyelni! – legitimálja az eredményeket.)

Ide illeszkedik Fodor Gábor ex-szabaddemokrata-vezér minapi bejegyzése is: „Érdemes egyszer és mindenkorra tisztázni: a magyar választási rendszerben csalni nem lehet. Ez a félelem egy hamis illúzió, ami hosszú ideje mérgezi a közbeszédet. […] A szavazás folyamata, majd az összeszámlálás is biztonságos. A garanciát éppen az adja, hogy minden szavazókörben ott ülnek az ellenzéki és a kormánypárti delegáltak is, akik árgus szemekkel figyelik egymást. Fontos tisztában lennünk a valósággal: a vereséget nem a választójogi rendszer hibája, hanem a polgárok akarata okozza.” 

Megjegyzem, még maga a nadrágjába ürítő Tisza-vezér is azt nyilatkozta – igaz, még „VIP-fideszes” korában –, hogy lehetetlen csalni a választások szavazatszámlálásánál.

Valami jobb ötlet kellene.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

A téma legfrissebb hírei

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalista hálózat

Történelmi döntés előtt állunk

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Óvjuk meg Magyarországot a csalódástól és a restaurációtól!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekAmerika

J. D. Vance útját barátság érlelte

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekolasz

Itália alkonya

A szerző további cikkei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Fodor Gábor keményen odasózott Magyar Péternek, ezek után jobb, ha csendben marad

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
