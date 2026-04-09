Hangoló hőzöngők

Mára a napnál is világosabb, hogy a baloldali „közvélemény-kutatók” folyamatos Tisza-fölény-sulykolása arra hivatott, hogy előkészítse a vasárnapi Fidesz-győzelem utáni „Mert csalt az Orbán!” hőbörgéseket. Hogy aztán a bukással szembesülő messiáshívők feldúlva tódulhassanak az utcára háborogni, Majdant csinálni.

Valószínűleg az sem fogja zavarni őket, hogy a Fidesz-kétharmadokat hozó korábbi választásokon (2010, 2014, 2018, 2022) az Orbán-barátsággal nem vádolható Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kiküldött megfigyelői mindig mindent rendben találtak. Az unió Velencei Bizottságának pedig kifejezetten tetszett a magyar választási törvény. (Kis színes. Mesterházy Attila MSZP-elnök 2014-ben a választás előtt kijelentette: nem örül az EBESZ-ellenőrzésnek, az ugyanis – tessék csak figyelni! – legitimálja az eredményeket.)

Ide illeszkedik Fodor Gábor ex-szabaddemokrata-vezér minapi bejegyzése is: „Érdemes egyszer és mindenkorra tisztázni: a magyar választási rendszerben csalni nem lehet. Ez a félelem egy hamis illúzió, ami hosszú ideje mérgezi a közbeszédet. […] A szavazás folyamata, majd az összeszámlálás is biztonságos. A garanciát éppen az adja, hogy minden szavazókörben ott ülnek az ellenzéki és a kormánypárti delegáltak is, akik árgus szemekkel figyelik egymást. Fontos tisztában lennünk a valósággal: a vereséget nem a választójogi rendszer hibája, hanem a polgárok akarata okozza.”

Megjegyzem, még maga a nadrágjába ürítő Tisza-vezér is azt nyilatkozta – igaz, még „VIP-fideszes” korában –, hogy lehetetlen csalni a választások szavazatszámlálásánál.

Valami jobb ötlet kellene.

