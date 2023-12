Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke a hazai tudomány fejlesztéséről, hagyományokról és példaképekről

– A matematikai és az agykutatás terén ma is a világ élvonalában vagyunk…

– Ez csupán két terület, de egy objektív felmérésből kiderülhet, ha valamelyik témára több figyelmet és pénzt fordítunk, könnyen az is a világ élmezőnyébe kerülhet. A múltban egy kutatási témára három kutató jutott. Ez az arány a nemzetközi kutatási térben értelmezhetetlen. Év elején elkezdjük az intézetek átfogó, peer-review alapú értékelését nemzetközi élvonalbeli kutatók, szakemberek bevonásával. Ennek nemcsak a hiányosságok, hanem az erősségek feltárása is a célja, amely alapján meg tudjuk határozni a kitörési pontokat, vagyis hol várhatók néhány éven belül kiemelkedő eredmények. Majd a kutatóhelyekkel közösen erre alapozva alakítjuk ki a kutatási stratégiát, amelynek fókuszában a hatás – legyen az társadalmi, gazdasági vagy intellektuális – elérése áll. A kutatási szabadságot nem sértve, a kutatói kreativitást összhangba akarjuk hozni a Neumann János programban megfogalmazott célokkal – közben figyeljük a világban zajló folyamatokat. Minél többet beszélek erről a kutatóhely-vezetőkkel és a kutatókkal, annál jobban látom részükről is a nyitottságot. Többnyire kiderül, hogy valójában ugyanazt akarjuk, és erre lehet építeni.

– Mit tud tenni azért, hogy a fia­talok számára vonzó legyen a kutatói pálya?

– Ilyenkor mindig a pénzt említik elsőként. A fizetés valóban alapvető, de ennél fontosabb, hogy a pályakezdők jó példákat lássanak. Elsősorban tudományos szupersztárok kellenek, akik be tudják vonzani a fiatalokat, másodsorban pedig jó kutatási témák. Tehát jó vezető és kihívásként megélt feladat – ez a kettő kellő motiváció egy fiatalnak. Természetesen az anyagi tényezőket is úgy kell meghatározni, hogy azok ne eltántorítsák, hanem ösztönözzék a fiatal kutatókat.

– Szingapúri kötelezettségeit részben megtartva, több ezer hazai kutató munkáját irányítja. Jut némi énidő ilyen terhelés mellett?

– Kora reggeltől kési estig dolgozom, minden erőmmel a HUN-REN-re fókuszálok. Ha azt érzem, hogy jönnek az eredmények, megindulunk felfelé, akkor megérte. Ha mások is elfogadják, hogy a világ tudománya napi szinten változik, és ehhez nekünk folyamatosan alkalmazkodni kell – illetve bizonyos területeken bennünket követ a világ –, akkor volt értelme a munkámnak.

Névjegy Gulyás Balázs 1956-ban született Budapesten. 1981-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen. Posztdoktorként kutatott a stockholmi Karolinska Intézet klinikai idegélettani tanszékén és az Oxfordi Egyetem kísérleti pszichológiai tanszékén. 2012 óta a szingapúri Nanjang Technológiai Egyetem (NTU) Lee Kong Chian Orvostudományi Karán a transzlációs idegtudományok egyetemi tanára, valamint az NTU Kognitív Neuroképalkotó Központjának igazgatója. Tagja az Európai Tudományos Akadémiának, ahol jelenleg az élettani és idegtudományi szekció elnöke. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke.

