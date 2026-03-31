A Nagyfa galeri története – hippik, szabadságvágy és megtorlás a Kádár-korszakban

Az államszocialista hatalom 1970-ben példát statuált: börtönnel sújtotta azokat a fiatalokat, akik a szabadságot, a zenét és a kötöttségektől mentes életet választották. A Nagyfa galeri elnevezést maguk az érintettek is csak a bíróságon hallották először.

A Nagyfa galeri története

A történet a budai Vár aljában, a Budai Ifjúsági Park körül kezdődött. A park a hatalom számára nem pusztán szórakozóhely volt: a fiatalok ellenőrzött „kulturált” nevelésének terepe. A belépés szigorú szabályokhoz kötődött – rövid haj, zakó, nyakkendő –, a farmer és a hosszú haj pedig kizáró oknak számított. Akik nem feleltek meg, kívül rekedtek.

Ők lettek a Nagyfa köré gyűlő fiatalok, akik a fa tövéről hallgatták a koncerteket – szó szerint a rendszer peremén, mégis annak közvetlen közelében.

A hatalom azonban nem tűrte a kontrollálatlan közösségeket. A Nagyfánál gyülekezőket rendszeresen igazoltatták, megfigyelték, az állambiztonság nyilvántartásba vette őket, és informátorokat is próbált közéjük beépíteni. A hivatalos diskurzus „csövezőkként” és „munkakerülőkként” bélyegezte meg őket, miközben számukra ez az életforma inkább a szabadság keresését, a közösséghez tartozást és a zene iránti rajongást jelentette.

Brian Jones emlékére emlékfelvonulást szerveztek

A konfliktus 1969 nyarán robbant ki. Július elején meghalt a Rolling Stones gitárosa, Brian Jones, akinek halála világszerte megrázta a fiatalokat. A nagyfások is meg akartak emlékezni róla. Egy elmaradt Radics Béla-koncert után spontán döntés született: „hippisétára” indulnak a városban.

A menet a Nagyfától indult, majd az Erzsébet hídon haladt át. A 80–100 fős, hosszú hajú fiatalokból álló csoport gyerekdalokat énekelt – például a „Lánc, lánc, eszterlánc”-ot –, és játékosan viselkedett: az egyik dalnál egyszerre le is guggoltak. A jelenet inkább volt performansz, mint tudatos politikai demonstráció, mégis feltűnést és riadalmat keltett.

A Váci utcában továbbvonulva már provokatívabb hangulat alakult ki. Egy vekni kenyeret körbeállva skandálták: „Munkát, kenyeret!” – amit a hatóságok később politikai jelszóként értelmeztek. Innen a Szent István-bazilikához mentek, ahol beatmisét szerettek volna tartani Brian Jones emlékére, de az épület zárva volt, így végül a lépcsőkön időztek és beszélgettek.