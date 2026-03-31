A Nagyfa galeri története – hippik, szabadságvágy és megtorlás a Kádár-korszakban

A Nagyfa galerinek azokat a fiatalokat nevezték, akik a Vár tövében, az Ifjúsági Park felett gyülekeztek és hippik voltak. A Nagyfa galerisek onnan hallgatták az Ifipark zenéit, mivel hosszú hajuk és farmernadrágjuk miatt nem engedték be őket a parkba.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 03. 31. 14:07
A Nagyfa tagjai és Radics Béla. rekonstrukció Fogarasi András képének felhasználásával.
Az államszocialista hatalom 1970-ben példát statuált: börtönnel sújtotta azokat a fiatalokat, akik a szabadságot, a zenét és a kötöttségektől mentes életet választották. A Nagyfa galeri elnevezést maguk az érintettek is csak a bíróságon hallották először.

A Nagyfa galeri története

A történet a budai Vár aljában, a Budai Ifjúsági Park körül kezdődött. A park a hatalom számára nem pusztán szórakozóhely volt: a fiatalok ellenőrzött „kulturált” nevelésének terepe. A belépés szigorú szabályokhoz kötődött – rövid haj, zakó, nyakkendő –, a farmer és a hosszú haj pedig kizáró oknak számított. Akik nem feleltek meg, kívül rekedtek. 

Ők lettek a Nagyfa köré gyűlő fiatalok, akik a fa tövéről hallgatták a koncerteket – szó szerint a rendszer peremén, mégis annak közvetlen közelében.

A hatalom azonban nem tűrte a kontrollálatlan közösségeket. A Nagyfánál gyülekezőket rendszeresen igazoltatták, megfigyelték, az állambiztonság nyilvántartásba vette őket, és informátorokat is próbált közéjük beépíteni. A hivatalos diskurzus „csövezőkként” és „munkakerülőkként” bélyegezte meg őket, miközben számukra ez az életforma inkább a szabadság keresését, a közösséghez tartozást és a zene iránti rajongást jelentette.

Brian Jones emlékére emlékfelvonulást szerveztek

A konfliktus 1969 nyarán robbant ki. Július elején meghalt a Rolling Stones gitárosa, Brian Jones, akinek halála világszerte megrázta a fiatalokat. A nagyfások is meg akartak emlékezni róla. Egy elmaradt Radics Béla-koncert után spontán döntés született: „hippisétára” indulnak a városban.

A menet a Nagyfától indult, majd az Erzsébet hídon haladt át. A 80–100 fős, hosszú hajú fiatalokból álló csoport gyerekdalokat énekelt – például a „Lánc, lánc, eszterlánc”-ot –, és játékosan viselkedett: az egyik dalnál egyszerre le is guggoltak. A jelenet inkább volt performansz, mint tudatos politikai demonstráció, mégis feltűnést és riadalmat keltett.

A Váci utcában továbbvonulva már provokatívabb hangulat alakult ki. Egy vekni kenyeret körbeállva skandálták: „Munkát, kenyeret!” – amit a hatóságok később politikai jelszóként értelmeztek. Innen a Szent István-bazilikához mentek, ahol beatmisét szerettek volna tartani Brian Jones emlékére, de az épület zárva volt, így végül a lépcsőkön időztek és beszélgettek.

A Nagyfa galerisek emlékmenete

A csoport ezután a Szabadság tér felé indult, sőt néhányan az amerikai nagykövetséghez is el akartak jutni. Útközben többen egy második világháborús német katonadalt, az Ericát kezdték el énekelni. Ez később kulcsszerepet kapott: a hatóságok erre hivatkozva fasiszta demonstrációként értékelték az eseményt. A felvonulás végül rendőri beavatkozással ért véget, több résztvevőt előállítottak, majd hosszabb megfigyelés alá vonták őket.

Az ügyből hamar koncepciós per lett. A hatalom nemcsak az eseményt, hanem az egész életformát kriminalizálni akarta. A sajtóban a galeritagokat deviáns, veszélyes figurákként mutatták be, miközben a háttérben tudatos kampány zajlott ellenük. A rendőrség közel száz fiatalt vett nyilvántartásba, és az eljárások során igyekezett bizonyítani, hogy a közösség szervezett, a társadalomra veszélyes csoportként működött.

A bíróság 1970-ben több fiatalt „államellenes izgatás” miatt ítélt el, nyolc hónaptól két évig terjedő szabadságvesztésre. A történethez kellett egy „vezér” is: ezt a szerepet az Indián becenevű fiatal vállalta magára, noha a felvonuláson nem is vett részt. Az ellene folyó más eljárások miatt a hatóságok rajta keresztül még könnyebben tudták kriminalizálni az egész közösséget.

Ártatlanul kerültek börtönbe

A Nagyfa galeri története jól mutatja a korszak ellentmondását: miközben a rendszer a fiatalok nevelésére hivatkozva hozta létre az Ifiparkot, éppen ezzel termelte ki azokat a csoportokat, amelyek nem illettek bele a szabályokba. A „semmittevés”, a zenélés, a közösségi lét – mindaz, ami a fiatalok számára természetes volt – a hatalom szemében veszélyforrássá vált.

A galeritagok végül letöltötték büntetésüket, és többségük később visszailleszkedett a társadalomba, bár sokan életük végéig megőrizték a rendszerrel szembeni bizalmatlanságukat. Számukra a „bűn” mindössze annyi volt, hogy másképp akartak élni – szabadabban, őszintébben, a saját szabályaik szerint. A hatalom viszont éppen ezt a szabadságvágyat tekintette veszélynek – és ezért büntette meg őket.

A Nagyfa galeri jelentősége:

1. a rendszer és az ifjúság konfliktusának szimbóluma,

2. a kulturális kontroll kudarcának példája,

3. a történetük pedig fontos része a magyar beatnemzedék történetének.



 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelektisza párt

Rákosista pancser projekt

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péterék a kiszivárgott, brutális megszorító intézkedésekkel a kommunisták túlszárnyalására készülnek.

