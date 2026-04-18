Csúcstechnológiás, világszínvonalú központot avattak Pécsett

Mindez egy csúcstechnológiás, gyémántszerszámos ultraprecíziós megmunkálógép beszerzésének köszönhetően valósulhatott meg. A beruházás célja, hogy Magyarországon, valamint a kelet-közép-európai régióban egyedülálló módon biztosítsák a szubmikronos pontosságú optikai és kristálymegmunkálás feltételeit.

A fejlesztés közvetlenül támogatja a PTE Természettudományi Kar Fizikai Intézetének Nagyintenzitású Terahertzes (THz) Kutatócsoportját, amely nemzetközi élvonalbeli kutatásokat folytat nagy impulzusenergiájú, skálázható THz-források területén. A központ lehetővé teszi speciális kristály- és félvezető alapú THz-es források helyben történő kialakítását, új technológiák kidolgozását, valamint további szabadalmak és nemzetközi publikációk létrejöttét. A fejlesztés megszünteti a külföldi – elsősorban németországi – megmunkálási kapacitásoktól való függőséget, és

jelentősen felgyorsítja a kutatás-fejlesztési folyamatokat.

A központban elsődlegesen saját szabadalmakon alapuló THz-források fejlesztését és elkészítését fogják megvalósítani. Ezek segítségével olyan nagy impulzusenergiájú egyedi THz-készülékek lesznek gyárthatók, mint például megbízható anyagvizsgáló készülékek, orvostechnológiai vizsgáló berendezések, vagy akár erősebb és hatékonyabb reptéri vizsgálókapuk. A nagy energiájú THz-forrás ezek mellett az egyik kulcseleme a tervezett THz részecskegyorsítónak is, amely forradalmasíthatja és széles körnek elérhetővé tudja tenni a hadronterápia alkalmazását, ami egy innovatív terápiás kezelés a rák elleni küzdelemben.

A központ működtetése stratégiai ipari együttműködésben valósul meg a Matro Kft. bevonásával. A több mint három évtizedes gyártási tapasztalattal rendelkező, stabil pénzügyi hátterű autóipari beszállító vállalat biztosítja az ipari környezetet és az üzemeltetéshez szükséges szakmai infrastruktúrát. Az együttműködés ötven-ötven százalékos gépidőmegosztáson alapul, amely garantálja a tudományos célú felhasználás prioritását, ugyanakkor

magas ipari kihasználtságot és stabil bevételi modellt biztosít.

A beruházás bruttó 369,9 millió forint értékű eszközbeszerzést jelent. A központ árbevétel-termelő képessége a THz-es források kialakítására, valamint az ipari gépidő-hasznosításra és bérgyártási tevékenységre épül. A THz-források értékesítéséből származó bevétel várhatóan fokozatosan épül fel a technológia piaci bevezetésével és a nemzetközi partnerkapcsolatok bővülésével. A gépidő ipari hasznosítása és a bérgyártási tevékenység további számottevő bevételi potenciált hordoz, a beruházás megtérülése hat éven belül prognosztizálható.