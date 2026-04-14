Kekropsz, Athén első királya

A félig emberként, félig kígyóként ábrázolt Kekropszot – Athén első királyát – különös tisztelet övezte a görög történelem hajnalán, mivel számos olyan újítást vezetett be, amelyek az athéni társadalom későbbi fejlődését meghatározták. Pauszaniasz történetíró szerint ő volt például az az uralkodó, aki a véres áldozatok bemutatása helyett egy humánusabb, jelképesebb módját választotta az istenek tiszteletének.

Forrás: Múlt-kor2026. 04. 14. 17:23
Athén jelképe, az Akropolisz Fotó: Outlook Travel Magazine
A földből született király 

A görög mitológia szerint Kekropsz, Athén alapítója egyenesen a földből született, alsó teste éppen ezért kígyószerű, míg felsőteste emberi volt. Az átmeneti korszakban uralkodó király a hagyomány szerint számos olyan reformot vezetett be, amelyek az athéni társadalom későbbi fejlődését meghatározták: meghonosította például a házasság és a monogámia intézményét, törvényeket és bíróságokat alapított, népszámlálást rendezett, új temetkezési szokásokat vezetett be és elsőként szabott törvényt a városnak. 

Kekropsz ábrázolása egy antik serlegen. Fotó: Wikimedia Commons/Mark Landon

Egyik legemberibb újítása azonban a vértelen áldozatok bevezetése volt. Pauszaniasz szerint korábban – más ősi kultúrákhoz hasonlóan – Attikában is elfogadott volt az állat- és emberáldozatok bemutatása. 

Kekropsz azonban ennél civilizáltabb vallásosságot kívánt megvalósítani, 

a véres rítusokat éppen ezért gyümölcsökkel és füstölőkkel váltatta fel. Ez a változás nem csupán spirituális fordulatot jelentett, hanem az átállást is tükrözte a nomád vagy pásztorkodó életmódról a letelepedett, városi életformára: a kenyér, a gyümölcs és más mezőgazdasági termények felajánlása így a közösségi, stabil életforma jelképe lett. 

 

Pallasz Athéné és Poszeidón vetélkedése 

A görög mitológia szerint az újonnan alapított városért Poszeidón és Pallasz Athéné vetélkedett egymással. A versengés során a tengeristen sós vizű forrás fakasztásával, míg Athéné egy olajfával igyekezett megnyerni magának az emberek jóindulatát.

Athéné márványbüsztje. Fotó: Wikimedia Commons

 Zeusz Kekropszot kérte fel döntőbírónak, aki az istennő ajándékát ítélte hasznosabbnak, így ő vált a város patrónusává. 

 

Egy ősi király öröksége 

Kekropsz története a törzsi vallási gyakorlatoktól a szervezett hitvilág felé vezető átmenetet tükrözi. A véres áldozatok kenyérrel helyettesítése pedig egy olyan szemlélet kezdetét jelentette, amely a későbbi Athén alapértékévé vált. 

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 

 

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

