Kekropsz, Athén első királya

A földből született király

A görög mitológia szerint Kekropsz, Athén alapítója egyenesen a földből született, alsó teste éppen ezért kígyószerű, míg felsőteste emberi volt. Az átmeneti korszakban uralkodó király a hagyomány szerint számos olyan reformot vezetett be, amelyek az athéni társadalom későbbi fejlődését meghatározták: meghonosította például a házasság és a monogámia intézményét, törvényeket és bíróságokat alapított, népszámlálást rendezett, új temetkezési szokásokat vezetett be és elsőként szabott törvényt a városnak.

Kekropsz ábrázolása egy antik serlegen. Fotó: Wikimedia Commons/Mark Landon

Egyik legemberibb újítása azonban a vértelen áldozatok bevezetése volt. Pauszaniasz szerint korábban – más ősi kultúrákhoz hasonlóan – Attikában is elfogadott volt az állat- és emberáldozatok bemutatása.

Kekropsz azonban ennél civilizáltabb vallásosságot kívánt megvalósítani,

a véres rítusokat éppen ezért gyümölcsökkel és füstölőkkel váltatta fel. Ez a változás nem csupán spirituális fordulatot jelentett, hanem az átállást is tükrözte a nomád vagy pásztorkodó életmódról a letelepedett, városi életformára: a kenyér, a gyümölcs és más mezőgazdasági termények felajánlása így a közösségi, stabil életforma jelképe lett.

Pallasz Athéné és Poszeidón vetélkedése

A görög mitológia szerint az újonnan alapított városért Poszeidón és Pallasz Athéné vetélkedett egymással. A versengés során a tengeristen sós vizű forrás fakasztásával, míg Athéné egy olajfával igyekezett megnyerni magának az emberek jóindulatát.

Athéné márványbüsztje. Fotó: Wikimedia Commons

Zeusz Kekropszot kérte fel döntőbírónak, aki az istennő ajándékát ítélte hasznosabbnak, így ő vált a város patrónusává.

Egy ősi király öröksége

Kekropsz története a törzsi vallási gyakorlatoktól a szervezett hitvilág felé vezető átmenetet tükrözi. A véres áldozatok kenyérrel helyettesítése pedig egy olyan szemlélet kezdetét jelentette, amely a későbbi Athén alapértékévé vált.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.