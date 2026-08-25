Univerzum: új, mindeddig ismeretlen kozmikus objektumot fedeztek fel

Úgy viselkedik, mintha egy hatalmas csillag része lenne, pedig nem az

Az első jel, ami arra utalt, hogy a MoM-BH*-1 kilóg a sorból, az a feltűnő rubinvörös árnyalata volt; ugyanis sokkal vörösebb más LRD-hez, a kis vörös pontoknak nevezett objektumokhoz képest.

Amikor valami nagyon vöröset látunk az univerzumban, gyakran azt feltételezzük, hogy por veszi körül

– mondja Robert Simcoe, a Massachusetts-i Műszaki Egyetem (Massachusetts Institute of Technology, MIT) Kavli Asztrofizikai és Űrkutatási Intézetének igazgatója, és a tanulmány társszerzője.

A fekete lyukakat általában túlhevített anyagból álló izzó gyűrűk veszik körül, amelyeket alkalmanként láthatunk is Fotó: Event Horizon Telescope Collaboration

A por blokkolja a rövidebb kék fényhullámhosszakat, így a fennmaradó fény vörösebbnek tűnik, hasonlóan ahhoz, ahogyan a hamu és a füst narancssárgára színezheti az eget egy nagy erdőtűz után – tette hozzá a kutató.

Ennek ellenére azonban bizonyosnak látszik, hogy ez a fényes anyag mégsem kozmikus por, mivel az elektromágneses spektrumából hiányoznak bizonyos fényhullámhosszok. E hullámhosszok hiánya -amit Balmer-törésnek neveznek-, viszont arra utal, hogy egyes fényhullámok teljesen blokkolva lehetnek.

Az univerzum e rejtélyes jelenségei hátterében a fekete lyukak állhatnak Fotó: Live Science

Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a fény egy rendkívül sűrű gázhéjon keresztül világít át azokhoz a hatalmas csillagokhoz hasonlóan, mint amilyen a nyári égbolt legfényesebb csillaga, a Vega. Az elvégzett vizsgálatok szerint az objektum színképéből szinte teljesen hiányoznak a nehézfémek, ami arra utal, hogy ez a sűrű gáz szinte kizárólag hidrogénből és héliumból áll, hasonlóan a Naphoz és más átlagos csillagokhoz.

A korai univerzum számos furcsa jelenség tárháza Fotó: ESA / Live Science

„A Balmer-törés azonban amit ennél az objektumnál megfigyeltünk, messze a legmélyebb, amit valaha bármilyen más kozmikus objektumnál láttunk, ez pedig kizárja a 'közönséges' csillagokat, mint a jelenség lehetséges forrásait” – mondja Rohan Naidu, a tanulmány első szerzője.