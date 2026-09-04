Adria: veszélyes, invazív trópusi halak telepedtek meg egy mélybe süllyedt roncs körül

Az új kutatásnak az volt a célja, hogy felderítse, a Pó roncsa az elmúlt nyolcvanöt évben hogyan befolyásolta a környezetét, illetve milyen ütemben népesítették be a roncsot az egyes fajok. Ehhez természetesen azt is pontosan fel kellett mérni, hogy összesen hány és milyen faj telepedett meg napjainkig a hajóroncson.

Az Adriai-tengerben még soha nem látott trópusi betolakodóra bukkantak

A Pó roncsánál megtelepedett fajok számbavétele során a térségben egy addig még soha nem látott trópusi jövevényt, a skorpióhal- félék (Scorpaenidae) családjának az egyik, az Indiai-óceán nyugati partvidékén és a Vörös-tengerben honos faját, a közönséges tűzhalat (Pterois miles) sikerült azonosítania a kutatóknak.

A közönséges tűzhal igen gyakori a Vörös-tengerben, ahonnan bevándorolt a mediterrán vizekbe Fotó: Magnus Kjaergaard / Wikipedia

A roncsot vizsgáló tudományos célú merülések alkalmával a tengerbiológusoknak összesen hétszer sikerült megfigyelniük ezt a Vörös-tengerből betelepedett invazív fajt, amit első alkalommal azonosítottak ennyire északon, az Adriai-tenger víztömegében. A tűzhalak rendkívül dekoratív megjelenésű halak, amelyek legfőbb jellegzetességét az igen hosszú mell és hátúszósugaraik alkotják.

A tűzhalak fajai rendkívül dekoratív megjelenésűek, de veszélyes, mérgező halak Fotó: Wikimedia Commons/ The High Fin Sperm Whale

Ezek a kemény csontos úszósugarak méregmirigyekkel állnak összeköttetésben, emiatt a tűzhal tüskéi által okozott szúrásnak roppant kellemetlen, egyes esetekben akár életveszélyes következményei is lehetnek. A Pterois nemzetségbe összesen 11 különféle tűzhalfaj tartozik, amelyek közül több is előfordul a Vörös-tengerben.

A Vörös-tenger az Európához legközelebb fekvő trópusi víztömeg Fotó: Bolubás Brigitta

Elterjedési területük a trópusi indo-pacifikus régió a Vörös-tengertől Francia Polinéziáig.

Behurcolt invazív fajként az elmúlt két évtizedben a Karib-tenger térségében is elterjedt, és a mediterrán vizekben szintén terjedni kezdett itt azonban nem behurcolt, hanem természetes úton betelepedett invazív fajként.

A Szuezi-csatorna megnyitása óta eddig több mint 60 trópusi halfaj -benne kettő indo-pacifikus cápafaj- és több száz alsóbbrendű állatfaj vándorolt be a Vörös-tengerből a Földközi-tengerbe. Ez a betelepülési folyamat, amit lessepsi inváziónak hívnak a tengerbiológusok, jelenleg is zajlik.

A Vörös-tengerből bevándorolt indo-pacifikus fajok legnagyobb része a Földközi-tenger keleti nagymedencéjéből, az úgynevezett levantei medencéből ismert.