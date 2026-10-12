Hidegháború: titkos kozmikus ágyúnaszádként szolgált volna a szovjet űrállomás

Szigorú katonai titoknak számított az agyonhallgatott űrágyú

Önként adódik a kérdés: sikerült-e valaha is éles körülmények között kipróbálni a bizarr szovjet űrágyút? Ezekről a programokról – mivel szigorú katonai titoknak minősültek – nem sok minden szivárgott ki, sőt, sok részlet még a Szovjetunió 1991. decemberi megszűnése után is államtitok maradt.

Brezsnyev szovjet pártfőtitkár. Az 1970-es évek szovjet viszonyait is a beteges titkolózás jellemezte Fotó: AFP

Anatolij Zak orosz történész szerint -aki a Szovjetunió hidegháborús űrkutatási tevékenységével kapcsolatos történelmi adatok, illetve dokumentumok felkutatásával foglalkozik –, a kérdésre adott válasz az, hogy igen.

A Föld körüli orbitális pályán keringő szovjet űrágyút övező titkolózás igencsak megnehezítette annak rekonstruálását, hogy hogyan nézhetett ki, illetve hogyan működhetett ez a kozmikus hadieszköz.

Az 1970-es években a szovjetek az űrállomások fejlesztésére koncentráltak Fotó: Pinterest

Anatolij Zak a Space.com űrkutatási hírportálnak elmondta, hogy bár már több évtizede tudtak ennek a különleges űrfegyvernek a létezéséről, de csak azt követően sikerült összeállítania az űrágyú valódi kinézetéről alkotott legteljesebb képet, miután „Voennaya Priemka” című orosz katonai televíziós műsorban közzétették a róla készült korabeli felvételeket.

„Ezt a konkrét ágyút már az 1990-es évek óta ismerték, de csak az orosz katonai tévécsatorna propagandaműsora mutatta be először különböző szögekből ezt a haditechnikai eszközt” – mondja Anatolij Zak.

Fotó: OzerovAD / Wikipedia

Miután megvizsgálta ezt a ritka történelmi képanyagot, az orosz történész elmondta, hogy ez lehetővé tette számára „egy részletes 3D-s rekonstrukció elkészítését”.

„Ez meglehetősen bevett módszer a történészek körében, én magam pedig már több mint két évtizede alkalmazom” – magyarázza Anatolij Zak; a rekonstrukcióról készült képeket, valamint az ágyúval és annak történetével kapcsolatos részleteket pedig a Russian Space Web című weboldalán tette közzé.

Repülőgép-fedélzeti gépágyúból fejlesztették ki az űrfegyvert

Az űrágyút eredetileg Alekszandr Nyudelman, a híres szovjet fegyvertervező irányításával fejlesztették ki a moszkvai székhelyű KB Tocsmas tervezőirodában; a tervezés során Aron Richter – a híres Richter R–23 megalkotója – repülőgép-fedélzeti fegyvertechnológiája szolgált inspirációul.