Dinoszauruszvért azonosítottak egy kréta időszaki fosszíliában

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Egy friss kutatás olyan, egészen egyedülálló felfedezésre jutott, amiről – a hír hallatán - sokaknak talán a nagy sikerű mozifilm, a Jurassic Park juthat az eszébe. Egy új és az Amerikai Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának szaklapjában, a PNAS folyóiratban 2026. november 2-án publikált tanulmány szerzői ugyanis bejelentették, hogy dinoszauruszvért, pontosabban vörösvérsejtek nyomait fedezték fel egy 115 millió éves, Brazíliából származó őshüllőfosszíliában. Az új felfedezés a legősibb kémiai bizonyíték arra, hogy a dinoszaurusz-maradványokban vérhez köthető anyag található.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 11. 09. 17:23
Dinoszauruszvért azonosítottak egy kréta időszaki fosszíliában
Az Aratasaurus museunacionali rekonstrukciója, amelynek maradványaiban vérnyomokat találtak Forrás: Dinosaur Pictures and Facts

Eredetileg nem is vérnyomok után kutattak

Kliti Grice elmondta, hogy a kutatócsoport eredetileg nem dinoszauruszvér nyomait kereste, hanem a munkájukat egy tágabb kérdés vezérelte: vajon egy ősi élőlény eredeti biológiai jellemzőinek mekkora része maradhat fenn a fosszilizálódás során? 

A vizsgálat alkalmával Grice és kutatócsoportja az Aratasaurus museunacionali – egy Brazíliában, a kora kréta korban élt kis termetű, kihalt theropoda faj –, végtagcsontjait tanulmányozta.

A maradványt Brazíliában fedezték fel  Forrás:   Facebook

A theropodák a két lábon járó, többnyire húsevő dinoszauruszok egy csoportját alkották; közéjük tartoztak az olyan híres ragadozók is, mint például a Tyrannosaurus rex vagy a Velociraptor. A mai madarak szintén a therpodákból alakultak ki a törzsfejlődés során.

Az egyik leghíresebb theropoda, a T. rex  Fotó: Science News

A kutatók a kréta korú theropoda végtagcsontjain végzett mikroszkópos és kémiai elemzéseknél számos mikroszkopikus struktúrát fedeztek fel az úgynevezett vaszkuláris csatornákban, vagyis azokban az apró járatokban, amelyek egykor a vérereket vezették át a csontszöveten. 

Mikroszkópiát, ásványtani elemzéseket és molekuláris geokémiát ötvöztünk 

– mondja a Curtin Egyetem Föld- és Bolygótudományi Karának professzora. „A legfontosabb, hogy a kémiai összetételt in situ – vagyis magában a csontban – vizsgáltuk, így a kémiai jeleket a kövületen belüli fizikai környezetükben lévő mikroszkopikus struktúrákhoz tudtuk kötni. Ez sokkal megalapozottabb megközelítés, mint csupán molekulákat kinyerni egy kövületdarabból, majd feltételezni, hogy azok honnan származnak” -fűzi hozzá a professzor. 

A Barzíliában megtalált Aratasaurus museunacionali in situ maradványa   Fotó: Sci.News

A kutatócsoport kémiai elemzései során e struktúrákhoz köthető, megőrződött, és a hemhez kapcsolódó vegyületeket azonosított. 

Ez további kémiai bizonyítékot szolgáltat arra a feltételezésre, hogy a lelet dinoszauruszvér maradványa lehet; a hem ugyanis az a vastartalmú, gyűrűs szerkezetű molekula, amely a vörösvérsejtekben található hemoglobin kulcsfontosságú alkotóeleme.

Kivételesen ritka körülményeknek köszönhető a nyomok megőrződése

Grice és munkatársai úgy vélik, hogy azok a körülmények, amelyek között a vizsgált theropoda dinoszaurusz egykor betemetődött, hozzájárulhattak az érszerkezetek és a bennük található vörösvérsejtek megőrződéséhez. 

Illusztráció, ami az A. museunacionali csontjait az állat pusztulása után befedő mikrobiális szőnyeget ábrázolja.  Fotó:  Victor O. Leshyk / Live Science

Feltételezésük szerint az állatot az elpusztulása után igen gyorsan befedte az üledék egy olyan, alacsony oxigéntartalmú környezetben, amelyben úgynevezett mikrobiális szőnyegek, azaz mikroorganizmusokból álló vékony biofilmrétegek voltak jelen. Ezek a körülmények módosíthatták a normál bomlási folyamatot, elősegítve a mikroszkopikus szerkezetek és a hozzájuk kapcsolódó kémiai nyomok fennmaradását.

Példa egy jó megtartású testfosszíliára: egy ammonitesznek az épen maradt gyöngyház héja  Fotó: Wikimedia Commons

A megkövesedés vagy a fosszilizáció folyamatában az elpusztult élőlény testüregei -amelyeket vér vagy gázok töltöttek ki- ásványokban gazdag talajvízzel töltődnek fel, amiből később kiválnak az ásványok és teljesen kitöltik a testüregeket. Ez a folyamat ideális környezeti körülmények mellett akár sejtszinten is bekövetkezhet. Ahhoz, hogy egy elpusztult élőlény teststruktúrája megőrződjön, ahhoz az üledéknek nagyon gyorsan és teljesen be kell temetnie. A fosszília részletessége attól is függ, hogy az elpusztult állat milyen mélyen temetődött be az üledékes környezetbe. Amíg e körülmények függvényében többnyire csak a szilárd vázmaradványok, a csontok és a fogak őrződnek meg, kivételesen kedvező feltételek esetén akár a bőr, a tollak, vagy a lágyrészek nyomai is fennmaradhatnak. A fosszilizáció a diagenezis, azaz a kőzetté válás földtani folyamatának része.

„A vörösvérsejtekre emlékeztető struktúrák hausmannittal – egy mangán-oxid ásvánnyal (Mn₃O₄) – telítődtek, azaz mineralizálódtak” – magyarázza Kliti Grice. 

„Úgy véljük, a korai mineralizáció segített stabilizálni vagy megőrizni a mikroszkopikus biológiai struktúrákat, mielőtt azok teljesen megsemmisültek volna, miközben a hozzájuk kapcsolódó kémiai folyamatok egyes elemei is fennmaradtak, bár módosult formában” -fűzi hozzá a kutató. A tudóscsoport vizsgálatai szerint a kövület a csontokban található szerkezeti fehérjéhez, a kollagénhez köthető megőrződött aminosavakat is tartalmazott.

Nem mindenki látja bizonyítottnak a kutatók következtetését

Bár dinoszaurusz-kövületekben már korábban is találtak vérre utaló nyomokat, de nem mindenki ért egyet azzal, hogy a legújabb leletek valóban vörösvérsejtek nyomai lennének. 

Kréta időszaki tájkép dinoszauruszokkal  Fotó: Davide Bonadonna / Live Science

„Nagyra értékelem, hogy ez a kutatócsoport tudományos szigorral közelít a távoli múltból származó kövületek vizsgálatához” – mondja Mary Schweitzer, az Észak-karolinai Állami Egyetem molekuláris őslénykutatója, aki ugyan nem vett részt a tanulmányban, de korábban már foglalkozott a dinoszauruszok korából származó lágy szövetek vizsgálatával. 

„Egyetértek azzal is, hogy az endogén – vagyis a szervezeten belül keletkezett – molekulák valamilyen formában fennmaradhatnak a geológiai időskálán, és hogy ezek rengeteg új ismerettel szolgálhatnak számunkra. Ugyanakkor – számos okból kifolyólag – nem vagyok meggyőződve arról, hogy a tanulmányban bemutatott képeken valóban vörösvérsejtek maradványai láthatók” -fejezi ki kétségét a molekuláris őslénytankutató.

Az állat rekonstrukciója és a fosszilis végtagcsont, amiben a vörösvérsejt nyomokat találták  Forrás: Instagram

 „Egyrészt a struktúrák nem mutatnak meggyőző egyezést azzal, ahogyan a nem emlős állatok vörösvérsejtjeinek kellene kinéznie. Az emlősök vörösvérsejtjeivel ellentétben – amelyek fejlődésük során elveszítik a sejtmagjukat –, a madarak és hüllők vörösvérsejtjei megtartják ezeket. Ez jellemzően egyfajta, a sejtmag okozta kidudorodást hoz létre a sejt alakjában” – magyarázza Mary Schweitzer. 

A kutató szerint a legújabb eredmények azt mutatják, hogy a mikroszerkezetek inkább homorú alakúak, és hiányzik belőlük a sejtmag okozta kidomborodás.

A kutatók szerint vörösvérsejt nyomokat találtak a fosszilis csontban  Fotó: New Scientist

 Emellett ezek a struktúrák kisebbek is, mint a legtöbb nem emlős vörösvérsejt, így a morfológiai hasonlóság nem áll fenn -véli az Észak-karolinai Állami Egyetem molekuláris őslénykutatója. 

„Nagyra értékelem, hogy a szerzők technológiai újításokat vezetnek be a dinoszaurusz-kövületek kutatásába. Örömmel látom, hogy ez a kutatócsoport – másokkal egyetemben – a molekuláris megközelítés irányába mozdul el az ősi kövületek vizsgálatában”-emeli ki az új tanulmány jelentőségét Mary Schweitzer.

**VIDEO AVAILABLE: CONTACT INFO@COVERMG.COM TO RECEIVE** BY MARK WORGAN Scientists have discovered the first red blood cells ever found in a dinosaur fossil. The finding could transform understanding of how biological molecules survive over geological timescales. An international research team led by Curtin University in Australia identified the mineralised red blood cells and preserved heme molecules in the limb bones of a 115-million-year-old theropod dinosaur, Aratasaurus museunacionali. The fossils were recovered in north-eastern Brazil and contained numerous red blood cells preserved inside tiny channels in the bone known as vascular canals. Although previous studies have suggested the presence of red blood cell-like structures in fossils, the researchers say this is the first time haemoglobin-derived molecules have been chemically confirmed within the cells. The samples contained preserved heme, the oxygen-carrying component of haemoglobin, providing molecular evidence of ancient blood remains. The study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), was led by John Curtin Distinguished Professor Kliti Grice, founding director of Curtin University's WA-Organic and Isotope Geochemistry Centre and an Australian Research Council Laureate Fellow. "To detect intact heme derived molecules in 115-million-year-old red blood cells is astonishing: this really is a landmark discovery," Professor Grice said. "It not only extends the known fossil record of blood, but also offers a direct molecular window into the physiology of long-extinct animals so we may better understand them and the world they lived in." The red blood cells were mineralised with a substance known as hausmannite, which the researchers believe acted as a natural time capsule, helping to preserve cellular structures and biological components, including collagen amino acids, over millions of years. The team believes the exceptional preservation was made possible by th
A tanulmányt jegyző tudóscsoport  Fotó: Curtin University

 A tanulmányt jegyző kutatócsoport ezzel szemben úgy véli, hogy a vizsgálataik kellően alapos bizonyítékokat szolgáltatnak arra, hogy a felfedezett mikromaradványokat vörösvérsejt nyomokként azonosítsák.

A tanulmányt teljes terjedelmében és angol nyelven itt lehet elolvasni.

A PNAS szakfolyóiratban november másodikán megjelent tanulmány szerint:

  • egy kréta időszaki, 115 millió éves dinoszaurusz fosszíliájában,
  • mikroszkópos, ásványtani és molekuláris geokémiai vizsgálatokkal,
  • olyan kémiai nyomokat azonosítottak,
  • amelyek az egykor élt ragadozó dinoszaurusz vörös vérsejtjeinek a maradványai.


 


 

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