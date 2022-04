A Föld helyett a baloldalt védik a zöldek

„Később, az túl késő. Mi még élni akarunk”. Ez a kézzel írt mondat áll egy kisgyermek által tartott kartonlapon két darab, látványosan kézzel rajzolt földgolyóbis között. A tábla a Fridays for Future által március 25-én megszervezett globális klímasztrájkot reklámozó plakáton látható. Ezt a mozgalmat indította útjára a svéd Greta Thunberg, és ez a mozgalom biztatja a diákokat, hogy hagyják ki a pénteki iskolai órákat, helyette vegyenek részt a klímavédelem érdekében szervezett tüntetéseken. De vajon a hangos lázadás segít a felmelegedést okozó gázok csökkentésében és a klímaváltozás negatív hatásainak fékezésében? Semmiképp. Ezeknek a tüntetéseknek azonban nem is feltétlenül ez a céljuk.

Udo Baron, a politikai extremizmusok kutatója vizsgálat alá vette a németországi Fridays for Future szervezetét. A politológus úgy véli, hogy jelenleg egy mérsékelt tábor verseng egy szélsőséges antikapitalista szekcióval az NGO vezetéséért, ez utóbbi pedig átfedésben van a szélsőbaloldali politikai erőkkel. A kutató szerint a Fridays for Future eleinte megpróbálta elkerülni, hogy összemossák a szélsőbaloldali mozgalmakkal, és például Hamburgban 2019-ben megtiltották a szélsőségeseknek, hogy menetoszlopot alakítsanak a tüntetésen.

A kutató szerint az utóbbi időben mégis megnövekedett a szélsőbal befolyása a Fridays for Future-ben. Ezt mutatja az is, hogy a kezdeti klímavédelmi és környezetvédelmi szlogenek helyett mára egyre többször olyan követelések jelentek meg a demonstrációkon, amelyeknek semmi közük a klímavédelemhez. A tüntetések kormányellenes hangulatban zajlanak. A német Fridays for Future-t diákmozgalmak és zöld ifjúsági szervezetek hívták életre, viszont ma már olyanok is a tagjai között vannak, mint az antikapitalista Change for Future (CFF), a trockista–kommunista Gruppe ArbeiterInnenmacht, illetve az erőszakos és szélsőséges ifjúsági szervezet, a Revolution (Revo). 2021 óta ezért a német Alkotmányvédelmi Hivatal is folyamatosan figyeli az ultrabaloldali csoportosulásokat a szervezeten belül.