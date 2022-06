Pelenkázz, tovább élsz! – apák napjára

Legújabb kutatásaink ugyanezt tükrözik vissza. Azoknak a férfiaknak, akik gyermeket nevelnek, sokkal jobbak a testi és lelki egészségre vonatkozó mutatóik, mint azoknak, akiknek nincs gyermekük. A boldogság és az elégedettség érzése magasabb a körükben, egy tízes skálán a gyermekes férfiak boldogságérzete átlagosan nyolc, míg a gyermekteleneké 7,6 pont. A magyarok testi-lelki egészségét vizsgáló Hungarostudy kutatások szerint a férfiak között 2013-hoz képest felére csökkent az egészségi állapotukat rossznak tartók, és a testi fájdalmaktól szenvedők aránya.

Ez összefügghet azzal, hogy napjainkban egyre több férfi éli meg az apaságát intenzíven, az apaság pedig pozitívan befolyásolja az életminőséget.

Az apukák közül ma már többen vannak ott a szülőszobákban az édesanyák mellett, tízből hatan. Ennek komoly jelentősége van a férfiak apasághoz való viszonyának kialakulása, és az édesanyák szempontjából is, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol apás szülés volt, ott a szülés élménye is sokkal pozitívabb, és később a gyermekek körüli teendőket is jobban megosztják egymással a szülők. Egyre több édesapa veszi ki a részét a gyermekek gondozásából, egy évtized alatt több mint tízszeresére nőtt a gyermekgondozási díjban, a gyedben részesülő férfiak száma.

Fontos egészségvédő tényező, hogy több férfi él házasságban. Kopp Mária szerint „a férfiak számára a legkomolyabb egészségvédő faktor a jó házasság”. 2010 óta duplájára nőtt a házasságkötések, és csaknem negyven százalékkal csökkent a válások száma, ami azt jelenti, hogy 35 éve volt utoljára ennél több esküvő, és 65 éve volt csak a mostaninál kevesebb válás. Ezekkel a kedvező tendenciákkal függ össze, hogy mostanra a gyermekek hetven százaléka már házasságban születik, míg 2015-ben még csak minden második újszülöttnek voltak összeházasodva a szülei. Az elmúlt években Európában kizárólag csak nálunk nőtt a házasságban született gyermekek aránya, s ezzel a kivételes növekedéssel az Európai Unió átlaga fölé kerültünk (58 százalékkal), a legjobb öt közé.

A párkapcsolatok stabilitásához és tartósságához kapcsolódóan tapasztalható kedvező folyamatok hozzájárultak ahhoz, hogy napjainkban több gyermeknek adatik meg, hogy teljes családban éljen, mint tíz évvel ezelőtt.

Mára csaknem százezerrel csökkent az egyszülős családok száma Magyarországon a 2010 előtti időszakhoz képest.

Az apák tehát egyre inkább jelen vannak a családokban, a gyermekek életében, ami hosszú távon nemcsak a férfiak, de a nők és a gyermekek életminőségét is javítja, ez pedig egyre több stabil, harmonikusan működő családot jelent. Az apák megbecsülése, biztatása és dicsérete kulcsfontosságú, nagyon sok minden múlik rajtuk.

Isten éltessen minden apát, nagypapát és leendő apukát!

A szerző a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke