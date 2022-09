Ha Trumpról van szó, az amerikai baloldal nem válogat

Tekintettel arra, hogy a közelgő félidős választások eredményeképpen egyre több esély mutatkozik egy republikánus többségre a képviselőházban, a demokrata politikai elit minden eszközt bevet annak érdekében, hogy egyrészt elijessze a jobboldali szavazókat, másrészt hogy Donald Trump volt elnök potenciális 2024-es visszatérését még csírájában el tudja fojtani.

Azt követően, hogy Donald Trump 2016-ban meglepetés­szerű győzelmet aratott baloldali vetélytársa, Hillary Clinton felett, számos, az elnökkel egyébként rokonszenvező politikai kommentátor és médiamunkás is arra hívta fel az amerikai választók figyelmét, hogy az Egyesült Államok akkor még újdonsült elnöke elé politikai ellenfelei számtalan akadályt fognak gördíteni, ennélfogva turbulens négyévnyi kormányzásra kell nemcsak Trumpnak, hanem a Republikánus Pártnak is felkészülnie.

Az amerikai mélyállamot jól ismerők jóslatai be is következtek, Trump elnököt hivatali ideje alatt két alkalommal is megpróbálták közjogi felelősségre vonni (impeachment), ám a történelmi kihívások ellenére a konzervatív elnök mindkétszer győztesként került ki a konfliktusból.