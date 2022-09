Olasz jobboldal: kedvező kilátások

A helyzet azonban nem ennyire egyértelmű, még ha igaz is: az elmúlt bő évtizedben soha nem volt akkora esély jobboldali kormányalakításra Olaszországban, mint most. Ennek egyik oka, hogy a választók azt érezhetik, a háttérmegállapodások és a választások utáni koalíciós egyezkedések, sokszor a közvélemény előtt addig ismeretlen miniszterelnökök mögött felálló kabinetek időszakát követően ezúttal olyan kormány alakulhat, amelyet az egyik választási szövetség világosan megígért a kampány során. A másik ok: a családközpontú, az illegális migrációnak gátat szabni célzó Olaszország víziója nemcsak egy vonzó idea, de Salvini korábbi belügyminisztersége bizonyította – meg is valósítható. Számos tényező állhat azonban ennek útjában. Mielőtt ezekre rátérünk, nézzük, mi vezetett oda, hogy egyrészt a most szövetkező jobbközép pártok esélyessé léptek elő, másrészt közülük Giorgia Meloni várhatja leginkább bizakodva szeptember 25-ét.

2018-ban hasonló felállással vágtak neki a most szövetkező pártok a választásnak, de akkor nem sikerült megszerezniük a mandátumok többségét. Így pedig a megszokottnak mondható koalíciós háttér-megállapodások után állt fel az új kétpárti kormány. Hiába köszönhette megerősödését mind a magát rendszerellenesnek valló, baloldali Öt Csillag Mozgalom (M5S), mind a jobboldali, konzervatív Liga is annak, hogy a választóknak egyre inkább elege volt a pártok átláthatatlan egyezkedéseinek eredményeként létrejövő kormányokból, végül kettejük nagykoalíciója is egy politikai kényszerházasság eredményeként alakult ki. Annak összetartására egy a közvélemény előtt addig ismeretlen egyetemi professzort, Giuseppe Contét kérték fel. (A Magyarországon is jól ismert módszer eddig jól működött Olaszországban, a „függetlennek” mondott jelöltek valahogy mindig a baloldali-globalista pártok köreiből kerülnek ki. Ezt Conte azóta befutott pályája is bizonyította; időközben átvette az Öt Csillag Mozgalom vezetését.)

A nagykoalíció csak bő egy évet élt meg, de ez az időszak is elegendő volt a belügyminisztériumot irányító Salvininak arra, hogy bizonyítsa: amit Magyarország elsőként megtett a szárazföldön, azt Olaszország elsőként megteheti a tengeren. Felvette a harcot az ellenőrizetlen illegális bevándorlással. Egyúttal azt is megmutatta, hogy még folyamatos koal­íciós egyeztetési kényszer alatt is sikeres lehet az a politika, amely nem várja Washington, Párizs, Berlin, Brüsszel, Moszkva vagy Isztambul bólintását, hanem igyekszik a saját szavazóinak vázolt értékekből és az ezekből következtetett olasz érdekekből levezetni cselekvését. Olyannyira sikeres, hogy a Liga 2019 augusztusára javarészt baloldali koalíciós társának kárára megduplázta támogatottságát, és egy akkor rendezett választáson a szavazatok negyven százalékában reménykedhetett volna. Salvini ebben bízva felmondta a koalíciót. Úgy kalkulált, hogy egy előre hozott választást követően tisztán jobboldali kormányt vezetve tudja még erősebben képviselni a családbarát, a segélyek helyett munkahelyteremtésre koncentráló programját.

Sergio Mattarella államfő azonban nem oszlatta fel a parlamentet, hanem újabb háttér-megállapodásokat sürgetett, amelynek eredményeként Conte maradt a kormányfő, a Ligát pedig a globalista Demokrata Párt és kisebb baloldali csoportok váltották a kormányban. Ez a szövetség sem volt azonban hosszabb életű annál, mint az olasz kormányok többsége. Működésének végét a Demokrata Párt szakadása már előre jelezte, majd végül 2021 februárjában került rá sor, amikor a Demokrata Pártból kivált korábbi miniszterelnök, a politikai túléléséért azóta is manőverező Matteo Renzi visszahívta két miniszterét, és megvonta a bizalmat a kabinettől. Ismételt egyeztetéseket követően Mattarella egységkormányt hívott életre a Harvardon végzett pénzügyi szakember, az euró egyik atyja, az Európai Központi Bank korábbi elnöke, Mario Draghi vezetésével.