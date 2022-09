Lokális kivétel a globális recesszióban

Érdemes felidézni, hogy a kormányfő Tusnádfürdőn beszélt arról: Magyarországnak lokális kivételnek kell lennie egy globális recesszióban. Ez akkor tud összejönni, ha megmarad az unió átlagos növekedési kibocsátásához mért kétszázalékos bővülési előnyünk. Ez pedig az idei első fél évben sem tűnt el: a magyar kibocsátás 7,3 százalékkal bővült, miközben az unió növekedési átlaga öt százalék alatt maradt, tehát jócskán megvolt a többlet, amely a visegrádi országokhoz képest is számottevő volt. Szembetűnő különbség azonban, hogy a régiós országokban már az év elején jelentkeztek a magas infláció okozta problémák, nálunk azonban a statisztikai hivatal reálbér-növekedést mért. Közben az is magyarázza a kedvező magyar adatokat, ahogy a külföldi működő tőke beáramlása is érdemi támaszt adott eddig a növekedésnek.

Szó se róla, az év második felét, de leginkább az utolsó negyedévet sok bizonytalanság jellemzi, az energiaárak elszabadulása miatt nagyon nehéz előrejelzéseket adni, ám annyi bizonyos, hogy jókora fékezőerőt fog kifejteni a gazdaságban. Gyakorlatilag hasonló a helyzet, mint a Covid alatt, amikor is nagyon nehéz volt előre látni, hogy a járvány okozta sokk mivel jár a gazdaságra nézve. Ne áruljunk zsákbamacskát: számos gazdasági szereplőt megfojthatnak a mostani energiaárak az európai és a hazai gazdaságban is, épp ezért sok múlik azon, hogy az európai kormányok milyen támogatást nyújtanak a lakosság és a vállalatok megsegítésére, lesz-e ársapka a gázon és az áramon, vagy hogy beváltják-e az oroszok a kemény jelzésüket, miszerint elzárják a gázcsapokat.