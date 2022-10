Gazdasági plusz vagy mínusz

Mostanság nem szólnak másról a gazdasági hírek, mint arról, hogy a jön a technikai recesszió. Vagyis a szóban forgó, mínuszos gazdasági teljesítmény Magyarországot is „eléri”, s ezt már nem pusztán az ellenzéki szakértők hangoztatják – újfent államcsődöt már nem, és ennek is örülni kell (!) –, hanem a kormánnyal szimpatizáló egyes közgazdászok is.

Kétségtelen, hogy egyre rosszabb a világgazdasági helyzet, a magyar gazdaság pedig különösképpen kitett a folyamatoknak. Ennek oka: külgazdasági értelemben Magyarország nagyon nyitott, így az összes pozitív és negatív hatás szinte azonnal érezhető. Márpedig a friss makrogazdasági összefoglalók szerint a világgazdaság zsugorodni fog, az Egyesült Államok már mínuszt jelentett. Apropó, az oly sokat emlegetett technikai recesszióról akkor beszélünk, mikor két egymást követő negyedévben csökken a bruttó hazai össztermék (GDP) úgynevezett évesített ütemben.