Látogatóban Meloninál: a közös pontok előrevisznek

A múlt héten – talán sokan el is suhantak a hír mellett – egy, a napi politikai és diplomáciai kapcsolatokon jóval túlmutató találkozó történt Rómában. Novák Katalin magyar államfő az olasz köztársasági elnök, a szenátus és a képviselőház elnökei mellett találkozott Giorgia Meloni pár hónapja megválasztott kormányfővel.

Ez több szempontból is fontos találkozó volt.

Ki lehetne emelni annak a jelentőségét, hogy két európai, fiatal, konzervatív női vezető találkozott. Az is érdekes aspektus, hogy barátságuk kezdete arra az időszakra nyúlik vissza, amikor egyikük egy közepes európai állam családügyi államtitkára volt, a másikuk pedig egy 4-5 százalékos fiatal olasz párt elnöke.

Reménykeltő volt látni a két azonos színekből álló zászlót egymás mellett lobogni a legfontosabb római intézményeken. Jó volt megtapasztalni azt a tiszteletet, amivel a magyar államfőt és rajta keresztül az egész magyar nemzetet köszöntötték. Olaszország nagyon fontos nyugati partner, alapítója az Európai ­Uniónak, nagy ország, de a legfontosabb, hogy a magyar szívnek mindig is szimpatikus volt és lesz is. Számos ponton találkozott a történelmünk, kultúránk, és legtöbbször pozitív élményeink is vannak egymásról. Egy olyan kormány vezeti most Olaszországot, amely fontosnak tartja a családot, meg akarja védeni a határait, képviseli a nemzeti érdeket és a keresztény kultúrára mint örökségre és mint jövőre tekint. Meg is találtuk a közös pontokat. Ráadásul az igazán fontos ügyekben.