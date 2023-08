Az elpuhult Nyugat mindenütt visszaszorul

Afrikában a franciáknak főtt le a kávé. Emmanuel Macron még a belpolitikánkat sem tudja irányítani, ne kérjük hát tőle, hogy rúgjon labdába a nemzetközi színtéren. Franciaországot teljességgel hiteltelenné tette egy arrogáns, éretlen és sértő elnök. Macron úgy viselkedik az afrikaiakkal, ahogy a franciákkal is: lenézi és inzultálja őket. Kiűztek bennünket a Közép-afrikai Köztársaságból, Maliból, Burkina Fasóból és most Nigerből is. Szép mérleg! A fővárosaikban Macron persona non grata.