A félig nyúzott bakkecske, az Ábelesz-kóbelesz és egy kis pajzánság

Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy kevés olyan magyar ember van, aki annyi népesét hallott volna, mint én, lévén édesanyám Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekes és népi mesemondó.

Születésemtől fogva énekelt nekem, majd mikor már az értelem kicsiny lángjai megjelentek a szememben, mesélt is, sokat, volt olyan este, hogy nem is egyet.

Neki nem volt szüksége könyvre, hogy népmeséket mondjon, fejből tud a mai napig is több százat.

Írásom elején azt ígértem, meséket hozok önöknek. Az első egy olyan darab, mely a családunk legkedveltebbje, immár három generáció óta. Édesanyámnak és öccsének mesélte nagyapám, ebből a forrásból hallgathattam én is először, és még pár évig többször is, majd anyukám lett a „mondója” nekem, gyerekeimnek és a közönségnek. A mi változatunk így hangzik:

Mese a félig nyúzott bakkecskéről

Egyszer volt, hol nem volt egy nagygazda ember. Volt néki három ügyes fiacskája, akik sokat segítettek neki a mezőn, az erdőn és a gazdaságban. Volt neki egy bakkecskéje is, akit szeretett. Egyszer mondja a legidősebb fiának, hogy vigye ki a kecskét legelni a legjobb fűre, és friss patakvízzel itassa meg. A fiú úgy is tett, ám amikor este a gazda kérdezte a kecskét, hogy evett-e, ivott-e, a gamaly kecske azt hazudta, hogy sem nem evett, sem nem ivott. A fiút az apja jól elnáspángolta. Másnap a középső fiú vitte ki a kecskét, az is ugyanúgy járt, mint a testvére. Végül a kicsi fiú ment ki a kecskével, hiába vitte a legfrissebb fűre, itatta a forrás vizéből, a kecske ismét hazudott. Végül a gazda maga vitte ki a mezőre a kecskét, de este neki is azt mondta, hogy sem nem evett, sem nem ivott. Akkor elkapta a hazug állatot, nekifogott, hogy megnyúzza. Amikor félig már elkészült, a kecske kiszabadult, és elszaladt az erdőbe, ahol belebújt egy rókalyukba. Jött haza a róka, látja, hogy valaki van a házában, kérdezte: ki van a rókalyukban? Én vagyok, a félig nyúzott bakkecske, a lábammal dübüdü, a szarvammal döfdöf, eredj innen, mert fellöklek. A róka megijedt, farkát lába közé kapta, és rohant az erdőbe. Szembejött a farkas, azt szintén megijesztette a kecske, ő is megrémült, és szaladt a rókával. Találkoztak a medvével, azt is megijesztette a kecske, így hárman szaladtak. Szembejött velük a kicsi sündisznó, akinek elmondták nagy ijedelmük titkát. A süni visszament, kérdezte ő is: ki van a rókalyukban? Kecske mondta a mondókáját: a lábammal dübüdü, a szarvammal döfdöf, eredj innen, mert fellöklek. A süni összegömbölyödött, és begurult a lyukba, ahol jól összeszurkálta a félig nyúzott bakkecskét. A kecske kiugrott, és talán még most is szalad, ha meg nem állt.

Ha felmerül, hogy „magyar népmese”, biztos vagyok benne, hogy

tízből kilenc magyar embernek A magyar népmesék című zseniális rajzfilmsorozat jut eszébe.

Nem véletlenül, hiszen ez a világszínvonalú animáció hozta vissza újra a köztudatba a magyar népmeséket. A Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermének százrészes alkotása megkerülhetetlen. Több szempontból is. Egyrészt visszahozta a képernyőre a magyar paraszti kultúrát, másrészt a filmművészetben is maradandót alkotott. A legnagyobb tisztelet Mikulás Ferenc stúdióvezetőnek, ötletgazdának és Jankovics Marcell tervezőnek és rendezőnek ezért az örök csodáért.

Bevallom, a rajzfilmsorozattal kapcsolatban fanatikus vagyok, és az a fajta rajongó, aki mindig belekezd egy felbukkanó darabba, hátha olyat láthat, amit eddig nem. Sose sikerül, de ha ott vagyok, újra megnézem a már többször látott részt.

Nehéz lett volna kedvencet választani, ezért kamaszkorú fiamat hívtam segítségül, aki szintén nagyon sokat látott a sorozatból. Egyből rávágta, hogy az ő kedvencei a Pinkó és az Ábelesz-kóbelesz című részek. Ez utóbbi nálam is előkelő helyre kerülne, ha tetszési listát kellene készítenem: van benne csodás átváltozás, cselvetés, királylány, hős fiúcska, sőt még maga az Ördög is. Nézzék meg velünk (újra)!

Édesanyám is gyűjtött meséket, holott ő a népdalkincs megőrzését és előadását tartotta szeme előtt, amikor elindult a határon túlra a magnójával. Elmondása szerint az egyik első népdalgyűjtő útja az erdélyi Magyarózdra vezetett, ahol Magyari István volt a kútfő. Amikor Pista bácsi kifogyott a dalokból, elkezdett mesélni – a magnó pedig bekapcsolva maradt. Amint ezek után már más adatközlőknél is.

Anyukám az előadásaiban nemcsak a magyar népdalkincs bemutatását tartja fontosnak, de mindig mesél is.

Gyerekeknek szóló népmeséivel tátott szájasra varázsolja a jelenlévő kisebbeket, és a felnőtteknek szóló, pajzánabb mesékkel megnevetteti az idősebb generációkat. Ez a mese nekik szól:

Egyszer volt, hol nem volt, szép Erdélyországban, a Hargita aljában volt egy kicsi falu. Abban lakott egy nagygazda ember a feleségével és a fiával, Jánoskával. A gyermek nőtt, mint sövény alatt a gomba, majd leszerelt a katonaságtól. A szülei mind várták, hogy megházasodik, de János nem járt a lányok után. Az anyja örökké rágta az urát, hogy beszéljen a gyermekkel. Egy vasárnap délután meg is történt, s János azt mondta, hogy azért nem párosodik, mert az új asszony kieszi a vagyonból őket. Az apja azt hitte, nem jól hall, de az anyja is, aki a kulcslyukon hallgatózott. Kapta a csebret, ment a kútra, és szembejött vele a szomszédék lánya, Máriska. Szép, begyes leányka volt, aki régóta szerette volna, ha Jánoska megkóstolja a mézes bödönkéjét. – Mit búsul, Anna néni, talán vackorba harapott? – kérdezte a leány. – Hadd el! Itt van ez a bolond fiam, azért nem párosodik, mert fél, hogy a menyecske kiesz bennünket a vagyonból. – Ha elfogad menyének, én hat héten belül kendtek udvarán leszek. – Jaj, te lány, ha így lesz, én háromszor körbekerülöm a templomot térden állva. – Na, máris kezdheti – mondta Máriska. Másnap, amikor János indult a mezőre, Máris kiült a kapu elé a kicsi padra, és olyan furcsán, hangosan szedte a levegőt. – Mi bajod van, Máris? – kérdezte János. – Én éppen reggelizek, tudod, egy falás ételt nem tudok lenyelni, ettől a friss hargitai levegőtől eltelek. Így van ez délben és este is. János erősen elgondolkodott, ha ez a lány csak levegővel él, elveszem feleségül. Meg is volt a nagy esküvő, a nászéjszaka. Másnap Máris terített a reggelihez, és négy tányért tett az asztalra. – Minek a négy tányér? – kérdezte János –, mi csak hárman vagyunk, te meg szívjad a levegőt. – Hát kend az éjjel valami rést csinált rajtam, felül szívom be, a lábam között meg megy ki. No, attól kezdve éltek békességben, amíg meg nem haltak.

Kedves olvasóim! Remélem, jól szórakoztak, és kedvet kaptak, hogy ismét elmerüljenek a magyar népmesék varázslatos világában!

A szerző a Magyar Nemzet online címlapszerkesztője

Borítókép: Képrészlet A magyar népmesék rajzfilmsorozat Ábelesz-kóbelesz című részéből (Forrás: MAFAB)