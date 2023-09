Emlékek a Kádár-korszakról

Hogy is mondta Lakat Károly, a Ferencváros hajdani edzője? „Magyar, keresztény és fradista vagyok. Ebből egy is elég, hogy üldözzenek a hazámban.” Kéretik az efféle vallomásokat is elfogadni, mert ezek a sorsok is hozzátartoznak közös történelmünkhöz.

A „diák­tüntetőket” pedig tisztelettel megkérem, ne szövegeljenek diktatúráról, mert fogalmuk sincs arról, hogy konkrétan milyen is a totális elnyomatás. Őszintén kívánom: ne is tudják meg soha.

Mert ha abban élnének, nem vonulgathatnának az utcán, hanem bunkó rendőrök vernék össze őket, utána elzavarnák az iskolából, a munkahelyről valamennyit, és aki nem került börtönbe, állandó megfigyelés alá vennék, zaklatnák, terrorizálnák, hogy eszébe ne jusson még egyszer különvéleményt mondani. Szerintem ez a diktatúra, tisztelt tüntetők, nem az, ami ellen bohóckodtok itt hatszázan.

Borítókép: A kommunisták hosszú évtizedek alatt különféle közösségi praktikákkal elaltatták a társadalmat: senki nem találta különösnek, hogy vörös zászlót lenget május 1-jén, szovjet himnuszt hallgat iskolában, munkahelyi ünnepségen, keresztelő helyett névadózik, ha pedig felívelő karrier­re vágyik, zokszó nélkül belép az MSZMP-be (Forrás: Fortepan)