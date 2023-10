Az EU olyan, mint a 22-es csapdájában Milo szindikátusa

Lenyűgöző az EU-ban fellelhető hülyék száma. S ez vetekszik az EU-ban fellelhető gazemberek számával. Na most az EU-ban fellelhető hülye gazemberek száma sem elhanyagolható.

Nézzünk példákat, a példák naponta frissíthetőek, ez csak a tegnapi termés!

Első példánk:

„Elly Schlein, a Demokrata Párt elnöke szerint Orbán Viktor lábbal tiporja az emberi jogokat – olvasható az Il Foglio pénteki online cikkében. Schlein telefonon egyeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, amelynek során felszólította: »mondja meg barátjának, Orbán Viktornak, hogy nem csak az Európai Unióból érkező migránsokat fogadhatja be. Magyarország ugyanis gátolja az emberek szabad mozgását, és lábbal tiporja az emberi jogokat« – idézi a politikus szavait az olasz lap.”

Ki is ez a mi Ellynk? Ennyit olvashatunk róla a Wikipédián:

„Elena Ethel »Elly« Schlein (Lugano, Svájc, 1985. május 4.) olasz politikus, 2023. februárjától a Demokrata Párt (PD) elnöke.

Luganóban járt iskolába. 2011-ig a Bolognai Egyetemen tanult. A 2014-es európai parlamenti választásokon Schleint az északkelet-olaszországi választókerület PD listáján választották be az Európai Parlamentbe. 2015 júliusában elhagyta a PD-t, és csatlakozott a Possibile párthoz és 2019 júniusában kilépett a pártból. 2021-ben újra a PD tagja lett. A 2022-es olaszországi parlamenti választásokkal a Képviselőház tagja lett.”

Remek. Az teljesen bizonyos, hogy Elly egy hülye, hiszen hülyeségeket beszél. Azt még nem tudjuk teljes bizonyossággal, hogy gazember-e is egyben, bár ezt erősíti, ahogy „felszólítja” az olasz miniszterelnököt bármire is. A hülye gazemberek ugyanis többek között arról ismerszenek meg, hogy reggeltől estig felszólítanak, nem ismernek más módot, csak a felszólítót (lásd még Szabó Tímea, bár ő hisztérikus is, s még számos további pszichés probléma hordozója).

Elly imigyen szólott tehát: „Magyarország ugyanis gátolja az emberek szabad mozgását, és lábbal tiporja az emberi jogokat”.

Ez a mondat eddig is kizárólag a teljesen hülyék mantrája volt, de most, a Hamasz brutális és embertelen támadását követően kapta meg végső és igazi értelmét. Most, hogy a Nyugat nagyvárosaiban a 2015 óta mindenféle ellenőrzés nélkül beengedett muszlim csőcselék tombol, ordenáré módon zsidózik, fenyegetőzik, élteti a terrort, adott esetben ezek közül többen maguk is terrorcselekményeket követnek el és gyilkolnak, minden módon értésére adják a befogadó ország társadalmának, hogy a legkevésbé sem érdekli őket a befogadó közeg kultúrája, civilizációja, értékrendje, semmilyen szokása, továbbá a legkevésbé sem érdekli őket a befogadó társadalom tagjainak élete, nos, most különösen aktuális ilyesféle nyilatkozatokat tenni, és az emberek szabad mozgását meg az emberi jogokat ilyen összefüggésben emlegetni. Meg követelni. Meg felszólítani.

Elly teljesen hülye. Kretén. Igazi libsi. S egy belső hang makacsul azt súgja, hogy gazember is.

Nézzük a második példánkat:

„A Le Figaro brüsszeli tudósítója online cikkében arról ír, hogy Orbán Viktor már annyit provokálta az európai uniót, hogy Brüsszel már nem is reagál a legújabb kihágásaira.

A cikkben szóba kerül a magyar miniszterelnök találkozója Vlagyimir Putyinnal, és azt írják, Orbán büszkén nyilatkozott kettejük kapcsolatáról Brüsszelben. »Minden kommunikációs vonalat nyitva tartunk az oroszokkal. Ellenkező esetben nem lesz esély a békére« – jelentette ki.

Orbán a hét elején bírálta Brüsszelt is, amikor a Szovjetunióhoz hasonlította az Európai Bizottságot. Az uniós költségvetés felülvizsgálatával kapcsolatban Orbán azt javasolta, hogy az EU ne köteleződjön el egy évnél továbbra Ukrajna támogatása irányába.

A brüsszeli csúcstalálkozón több állam- és kormányfő is elmondta, mit gondol Orbán és Putyin találkozójáról. Míg Xavier Bettel, a leköszönő luxemburgi miniszterelnök szerint Orbán Putyinnal való találkozója »egy felemelt középső ujj volt minden katonának, minden ukránnak, akik nap mint nap meghalnak, és akiknek el kell szenvedniük az orosz támadásokat«, Emmanuel Macron szerint viszont hasznos lehet a két államférfi jó viszonya.”

A Le Figaro kicsi plüssjakobinusa szerint tehát a magyar miniszterelnök provokálja a bizottságot. Ez valószínűleg igaz, ugyanis ebben az EU-ban, ebben az Európai Parlamentben és ebben az Európai Bizottságban minden normalitás súlyos provokációnak tűnik. A teljesen hülyék zárt osztályán, a rácsos ágyban, kényszerzubbonyban üldögélve alig van nagyobb provokáció, mint amikor valaki odasétál az ablakhoz, kinyitja és szippant egy nagyot a friss levegőből. Xavier Bettelnek meg üzenjük: az volt a felemelt középső ujj az ukránoknak, amikor egy hónappal a háború kitörése után az Egyesült Államok (és az elvtelen vazallusává lett mainstream európai „elit”) megakadályozta a békekötést.

Na, az felemelt középső ujj volt, Xavier, te hülye gazember.

Amúgy ennek az Európai Uniónak majdnem minden vezetője egy-egy Milo Minderbinder.

A mi halhatatlan Milo barátunk Yossarian tiszttársa a 22-es csapdájában, egyszersmind az M&M Enterprises szindikátus tulajdonosa. Minderbinder jelszava: Ami jó a cégnek, az mindenkinek jó. S e szerint irányítja a vállalkozást. Több óriási ötlete van, éppen úgy, ahogy az EU mostani vezetőinek, a Nyugat elhülyült plüssjakobinusainak, plüssmarxkárolyainak, plüssbaadermeinhofjainak meg plüssverhofstadtjainak. Egyszer például a pilóták mentőmellényeiben kicseréli a szén-dioxid patronokat egy cédulára, amelyre ez van írva: „Ami jó az M&M-nek, az jó az országnak is.”

Hát nem zseniális? Pontosan, mint a Willkommenskultur meg a Wir Schaffen Das csodája, a kerítés megvetése és nácizása, a normalitás gyűlölete, az LMBTQ mámoros imádata.

Aztán Milo Szicíliában egy centért megvásárolja a tojás darabját. Négy centért továbbadja Máltán, majd ugyanott hét centért visszavásárolja, végül öt centért eladja a laktanya kantinjában. S állítja, ez így nyereséges.

Pontosan így cselekszik az EU is, amikor hisztérikus szólamok közepette megválik az olcsó orosz energiától és minden egyéb nyersanyagtól, majd jóval drágábban megvásárolja azt az Egyesült Államoktól és egyéb országoktól, ám a döntő többsége annak is ugyanaz az orosz energia és nyersanyag – mint Milo a tojással. És az EU vezetői is elmagyarázzák állampolgáraiknak, hogy ez így teljesen rendben van, sőt, nyereséges. Aki nem hiszi, annak meg utána járnak.

Aztán Milo – ez a legzseniálisabb ötlete! – megbombázza a saját századát.

Éppen, mint az EU, amikor tönkreteszi a migrációval, az energiaválsággal, az ipar tönkretételével önmagát. De ami jó a szindikátusnak – ne feledjük! –, az jó az embereknek, jó az országoknak.

Milo csak egyszer farag rá (majdnem), amikor felvásárolja az összes egyiptomi gyapotot, és nem tud túladni rajta sehogyan sem. Ám ekkor az a zseniális ötlete támad, hogy a gyapotot bevonja csokoládéval, és felszolgálja az étkezőben a katonáknak. Yossarian ugyan figyelmezteti, hogy a gyapot nem alkalmas emberi fogyasztásra, ám Milo Minderbinder kioktatja, hogy ne keresse a kákán is a csomót. Különben is, háború van.

Hát nem kiköpött EU?

Éppen most próbálják meg csokoládéval bevonni az illegális migrációt és a nyomában járó létbizonytalanságot, az LMBTQ-t, az Egyesült Államok hátsó felét, a kelettel folytatott win-win kereskedelem önsorsrontó feladását, a woke-t, a cancel culture-t, a terrorizmust, a növekvő szegénységet, a zöld elmebajt, az energiaválságokat, az ipar lezüllesztését, a muszlimok antiszemitizmusát és terrorját, a hagyományok eltiprását, minden normalitás zárójelbe tételét – s aki tiltakozik vagy csak lelkesedni rest, azt kioktatják, hogy háború van, de a biztonság kedvéért gyűlölik is, akár a pestisest.

Pedig igazából ezek a hülye és képességtelen gazemberek önmagukat gyűlölik csak igazán. És erre legalább meg is van minden okuk.

Borítókép: Szlovén rendőrök az utazók személyes okmányait ellenőrzik a szlovén Obrezje és a horvát Bregana települések közti határátkelőnél 2023. október 21-én, miután éjféltől életbe lépett a szlovén határellenőrzés a horvát és a magyar határon (Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat)