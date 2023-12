A halálkultusz mindent áthat

Európa sok válságot, tragédiát látott már, a járványok, a háborúk gyakran megtizedelték népességét, de olyan még nem fordult elő a történelemben, hogy önként pusztítja el magát egyeduralkodó, diktatórikus politikai rendszerré emelt életellenességgel: magzatok és elesettek, nehéz sorsú emberek legalizált meggyilkolásával, az emberi nem ontológiai alapjait szétzúzó agymosással. Ma már Európában, legalábbis annak nyugati felén a mindennapok kötelező része az aberráció és az abnormalitás, az élet védelmezőit pedig üldözik. Az alábbiakban ebből adunk ízelítőt, nem marginális, kivételes eseteket kiragadva, hanem a rendszer fősodratából szemezgetve, azért, hogy tablószerűen szembesítsük az olvasót a minden eddiginél halálosabb veszedelemmel.

Idén megnyílt Berlin első két LMBTQ-óvodája azzal a céllal, hogy a gyerekek intézményi szinten (jelentsen ez bármit) ismerkedhessenek meg a cégéren nevezett létformákkal. A kiskorúak megrontásának helyszíne egy többgenerációs infernó, amit kifejezetten homoszexuális, leszbikus, biszexuális és „transzszexuális” (azért az idézőjel, mert ilyen kategória csak beteg elmék képzeletében létezik, a valóságban nem) embereknek hoztak létre. A két sátánista intézmény a Rózsaszín tigris és a Sárgászöld párduc nevet kapta, az ott alkalmazott „nevelők” kivétel nélkül ferde hajlamúak, és az oda beíratott kiskorú áldozatokat is azonos nemű „párok” „nevelik.”

Marcel de Groot vezérigazgató a Bild című bulvárlapnak azt mondta, hogy az intézményben lesznek hagyományos gyerekkönyvek, de olyanok is, amelyekben a herceg egy másik herceggel házasodik össze. A cél, hogy az ott tönkretett életű gyerekek később majd nyíltan elmondhassák, ha netán beteges hajlamokat éreznek magukban – és valószínűleg fognak, hiszen De Groot és bűntársai életellenes, torz mintákkal szocializálják félre őket. Az csak természetes, hogy a megrontásnak helyszínt biztosító aberrálttanya igazgatóságának egyik tagja a 86 éves Rüdiger Lautmann, a pedofília törvényesítésének egyik propagandistája, aki negyedszázada írta meg A gyermek utáni vágy című könyvét. Hogy nem elszigetelt, felelőtlenül nyitva hagyott jogi kiskaput kihasználó esetről van szó, azt bizonyítja, hogy a német Szövetségi Egészségnevelési Központ és a WHO Európai Irodája országos kampányt indított az európai szexuális nevelés szabványai fedőnevű program népszerűsítésére. Ennek keretében a nulla és négy év közötti korosztályt a bölcsődés maszturbáció (!) mibenlétével traktálják, a négy-hat évesek ellen az Önkielégítés és homoszexualitás című tematikával követnek el mentális abúzust, a hat-kilenc évesek Közösülés, fogamzásgátlás, vágy címmel kénytelenek fejtegetéseket hallgatni, a kilenc-tizenkét évesek lelkét és agyát már a genderorientációval mérgezik, a tizenkét-tizenöt éveseket pedig a Minden a szexről kurzussal idomítják. Mindezt kilenc európai ország húsz „szakértője”, magyarul elvetemült bűnözője állította össze, akik szeretnék a sátáni propagandát az egész kontinensre kiterjeszteni.

Skócia már haladó szintre lépett a gyerekek tönkretételében, amennyiben négyéves kortól szülői beleegyezés nélkül lehet „nemet váltani” – vagyis ha egy óvodás gyermek nemcsak kalóznak, vitéznek, sárkánynak, hanem ellenkező nemű szereplőnek is képzeli magát játékból, akkor a pedagógusoknak ezt kötelezően támogatniuk kell többek között a névmások speciális használatával, és erről nem szólhatnak a szülőknek. Tizenhat éves kortól pedig, ugyancsak szülői beleegyezés nélkül, legálisan lehet „nemváltó”, magyarul öncsonkító sebészeti beavatkozást kérni az efféle hentesmunkára vállalkozó „orvosoktól”.

Spanyolországban is nyomulnak az aberráltak. Tavaly nyáron számolt be a La Vanguardia című baloldali napilap arról, hogy a katalóniai Vilassar de Mar önkormányzata kétórás „játékot” szervezett a 12–30 év közötti fiataloknak. Különböző feladatokat kellett teljesíteni, például botra vagy banánra gumi óvszert húzni, azt mézzel bekenni és nyalogatni, a Káma-szútra pozitúráit imitálni, vagy épp gyurmából nemi szerveket formálni. Az eseményről készült fotókat pedig föltették a világhálóra.

Régen járta a vicc, miszerint nem baj, ha valaki természetellenes hóbortoknak hódol, csak ne legyen kötelező. Nos, ma már kötelező, és aki nem vesz részt az elmebaj tobzódásában, azt már büntetik.

Legalábbis Írországban, ahol a genderterror megtorló rendszere előbb fizetés nélküli szabadságra parancsolta, majd börtönbe zárta Enoch Burke tanárt, aki igazgatója utasítását megtagadva nem volt hajlandó egy „transznemű” fiút lánynak nevezni és az erre kitalált, valójában nem létező névmással illetni. Mint mondta, ez az őrület ellentétes keresztény hitével, a Szentírással, és nem fog valóságnak elismerni egy nyilvánvaló tévképzetet. A gyalázatos eset annál botrányosabb, mivel Burke tanár úr egy ír anglikán iskola pedagógusa. Volt.

És ne higgye senki, hogy az ír állam képviselői a fejükhöz kaptak, és igazságot szolgáltattak a meghurcolt tanárnak. Ellenkezőleg. A dublini igazságügyi miniszter, Helen McEntee „gyűlöletbeszéd” elleni törvényjavaslatot gründolt, hogy megkönnyítse a vádemelést és a büntetés kiszabását ilyen ügyekben.

Nagy-Britanniában is üldözik azokat, akik nem állnak be a sorba genderesdit játszani. Éspedig fondorlatos módon: a több mint 17 millió aktív tagot számláló nemzetközi keresztény szervezet, a CitizenGO angol kampányigazgatója, Caroline Farrow is a genderrendszer áldozatává vált. Többéves zaklatás után tavaly októberben gyermekei szeme láttára, vacsorakészítés közben hurcolták el otthonából és letartóztatták. Azzal vádolták, hogy egy internetes oldalon „transzgender személyeket” (vagyis személyiségzavaros embereket) sértő véleménynek adott hangot. Ámde a gyűlölet tárgyává tett bejegyzések időpontjában Caroline Farrow történetesen a templomban orgonált.

A gyanú szerint provokáció történt, ami mögött a magát nőnek képzelő és Stephanie Haydennek nevező személyiségzavaros férfi állhat. A letartóztatást az interneten pezsgővel ünneplő „transzgender aktivista” ugyanis már korábban is megpróbálta börtönbe záratni Caroline Farrow-t, aki kétségtelenül visszaesőként védi a normalitást, 2019-ben például kasztrálásnak, csonkításnak és gyermekbántalmazásnak nevezett egy tizenhat éves fiún elvégzett nemváltó műtétet. Ahelyett, hogy a beteg férfinak szakszerű pszichiátriai segítséget nyújtottak volna, a brit hatóságok a normális, egészséges családanyát hurcolták meg.

Látjuk, a nyugati államok hivatalos szervei kötelező normává erőszakolják a betegséget, a normalitást keresztre feszítik. Ezzel nem csak a legvédtelenebb áldozatokat, a gyerekeket veszélyeztetik, az infernális gazemberségnek felnőttek is áldozatul esnek. Egy huszonhárom éves flamand lány, Shanti De Corte 2016-ban Brüsszel egyik repülőterén túlélte az Iszlám Állam terrortámadását, de nem élte túl a liberalizmust.

A pszichés problémákkal küzdő lány elviselhetetlen lelki fájdalmakra panaszkodva többször kérvényezte saját megölését, és végül szakszerű orvosi segítség helyett két pszichiáter az erre lehetőséget adó törvény alapján rábólintott a zavart lány kérésére. Így Shanti De Cortét tavaly május 7-én a szabadságjogok nevében megölték.

Vannak, akik minderre legyintenek, mondván, Magyarországon ez elképzelhetetlen. Igen, azért, mert a magyar kormány elutasítja a sátánista halálkultuszt, és jogi eszközökkel is fellép ellene. De a sötétség ügynökei dühödt gyűlölettel ostromolják hazánkat, a normalitás végvárát. Az önvédelem mindannyiunk állandó kötelessége minden nap, helyesen fogalmazott szavainkkal és hamisan udvariaskodó félrenézés nélküli tetteinkkel egyaránt.

