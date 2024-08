Nálunk a nemzet érdeke mindenekfölött!

A „múlt iskolája” nemzeti hovatartozásra épített még a szövetségi rendszerek virágzása idején is. A mai meghatározó nemzetközi kaszthoz tartozás viszont – ha nem is zárja ki – korántsem favorizálja a nemzetben gondolkozás eszményét. Aki pedig zászlót is bont „a nemzetek mindenekfölött” szlogennel, számíthat a teljes kiközösítésre.