Hogyan működik Magyarországon az ukrán dezinformációs és propagandagépezet? Olajozottan. Nézzük meg egy konkrét példán keresztül! Itt van ez a bizonyos kémügy. Konteómessiás úr múlt héten ledobta az úgynevezett atombombáját, amely arról szólt, hogy a magyar hadügyminiszter egy 2023-as felvételen – kimondani is szörnyű! – a honvédség fejlesztéséről meg arról beszélt, hogy a szomszédban dúló háború miatt az eddigi békementalitást el kell felejteni. (Hogy Magyar Péter ólomkatonája, Ruszin-Szendi Romulusz is értse: a katonák lehetőleg a lőtéren, ne pedig a tokaplasztikai klinikán tartózkodjanak. Ja, és ha rátör az inger, inkább nyelje le a szlava ukrajinit.) Ím, az atombomba ledobódott, és állítólag pukkant is, noha senki sem hallotta. Majd egy nappal később rácsatlakozott a témára Ukrajna: Zelenszkij extrémzongorista csapata videófelvételt tett közzé, amelyen az ukrán titkosszolgálat elfog két állítólagos magyar ügynököt, akik állítólag Kárpátalján végeztek földerítést.