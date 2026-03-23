Trump hatalmas bejelentést tett Iránról: leállnak a támadások

Hazaáruló gazemberek és komplett idióták

A hazaáruló gazemberek tenyészhelye az ellenzék köreiben, illetve az ellenzéki sajtó berkein belül keresendő és található.

Bayer Zsolt
2026. 03. 23. 12:35
A hazaárulók és komplett idióták narratívája ma: vannak a rossz, aljas, megbízhatatlan, becstelen, csak ártani akaró és a világ lerohanására készülő oroszok, és vannak a hótiszta, megbízható, ártatlan, mindig és mindenkinek csak jót akaró nyugatiak, no meg az ugyanilyen ukránok.

A rossz oroszok nagyszabású propagandát fejtenek ki, beavatkoznak mindenhol mindenki választásaiba és a titkosszolgálataik ott ártanak, ahol tudnak, a jó nyugatiak és ukránok soha, semmilyen propagandát nem fejtenek ki sehol, eszük ágában sincs beavatkozni soha, semmilyen választásokba, a titkosszolgálataik pedig szintúgy hótiszták és ártatlanok, elő nem fordulhat például, hogy egy szövetséges ország kormányára dolgoznának.

Ennek a narratívának pontosan a fordítottját vitték ugyanezek (vagy ugyanezek felmenői) negyven éven át, a Kádár-rendszerben. Akkor minden ugyanez és ugyanilyen volt, csak fordítva: az oroszok voltak a jók és a Nyugat a rossz. Az oroszok védték a békét, amit reggeltől estig a Nyugat veszélyeztetett. Hadd idézzem ide annak a narratívának legtökéletesebb összefoglalóját, amelyet Csicsó törzsőrmester elvtárs fejtett ki 1984 augusztusában, az ercsi laktanya alakuló terén, amikor elméleti oktatást tartott nekünk a világ helyzetéről. Így fogalmazott:

– Az imperialistáknak odab…szunk acsással! S ha ez nem elég, kapnak a pofájukba töpfével!

Megfejtés, gyengébbek kedvéért: acsás: atomcsapás. Töpfe: tömegpusztító fegyver.

Ma pontosan ugyanez a cizellált narratíva dívik, csak most az oroszok kapnak majd a pofájukba acsást és töpfét. És addig is, rendíthetetlenül küzdünk a titkosszolgálataik és a propagandájuk ellen. 

Ezt a „harcot” viszik ma hazaáruló gazemberek és a velük szoros szövetségben álló komplett idióták. A hazaáruló gazemberek tenyészhelye az ellenzék köreiben, illetve az ellenzéki sajtó berkein belül keresendő és található.

És ezen a ponton engedjenek meg egy kis személyes kitérőt: a kilencvenes évek elején vagyunk. Néhány novellám már megjelent a Mozgó Világban. Egyszer a szerkesztőségben üldögélő MGP-vel futottam ott össze, és nagyon megdicsért, én pedig tíz centivel a föld felett jártam napokig. Aztán első cikkeimet a 168 Órának küldtem el, Mester Ákosnak, aki azonnal közölte is valamennyit, és biztosított róla, hogy nálam tehetségesebb fiatal szerző talán még nem is volt a hazában. Aztán ugyanerről biztosított Andrassew Iván, Bächer Iván, Szűcs Gábor (Kurir) és így tovább. Majd felhívott egy nap Ungvári Tamás, és közölte, hamar döntsem el, hová szeretnék kimenni ösztöndíjjal, melyik amerikai „képzésre”, mert nekem ott a helyem. Majd megérkezett hozzám egy szép napon a Das Magazin , kétoldalas interjút készítettek velem, mint a „kelet-európai rendszerváltó fiatalok” egyik csodájával, egész alakos fényképen mosolygok az újságban azóta is.

Akkor és ott lehettem volna jómagam is Panyi Szabolcs. Vagyis egy hazaáruló gazember. Ha nem jön meg az eszem, ha nem szakítok ezzel a világgal, ha kimegyek ösztöndíjjal Amerikába – a deep state intézte ezeket az ösztöndíjakat valamelyik NGO-ja segítségével –, egészen biztosan beszerveztek volna. Nem olyan bonyolult ez. Csak huszonéves kölyökként könnyű megszédülni. S talán édesapám nélkül magam is odajutottam volna, a panyiszabolcsok pöcegödrébe. De ő ezt mondta, amikor elbizakodottan eldicsekedtem neki sikereimmel és ajánlataimmal: 

– Jól van fiam. Csak vigyázz, nem tudhatod, mire akarnak majd felhasználni…

Ennyi volt a személyes kitérő.

Most pedig lássuk a medvét (ami esetünkben patkány)!

Panyi Szabolcs egy hangfelvétel tanúsága szerint egy külföldi titkosszolgálat beépített embere, s mint ilyen, a magyar külügyminiszter lehallgatásán ügyködik (ügyködött). S még ki tudja, mi mindenen.

Panyi Szabolcsot valamelyik külföldi ösztöndíja, tanulmányai, munkája során beszervezték. Elárulta a hazáját, egy idegen titkosszolgálat ügynöke, aljas, becstelen, szemét besúgója, és teljesen mindegy, hogy ezt pénzért teszi vagy meggyőződésből. Valószínűleg mindkettő. Ám a végeredmény ugyanaz.

Róla egyébként elég régóta tudható, hogy ez és ilyen. Most már megvan hozzá a bizonyíték is. A nagy kérdés, hogy mi fog történni ezek után.

Jómagam, mindenféle jogi végzettség és hozzáértés nélkül azt gondolom, hogy Panyi Szabolcsot le kell tartóztatni, bíróság elé kell állítani és el kell ítélni hazaárulásért. Már amennyiben véletlenül idehaza tartózkodik. Ha nem, akkor ugyanezt akkor kell megtenni, ha haza jön. Ha haza mer jönni. Ami erősen kérdéses. Ha nem mer, úgyis jó. Körülbelül annyira hiányzik ez a patkány a hazának, mint egy jégeső.

Ellenben ideje körülnézni, hány Panyi Szabolcs él még itt. Ez a munka nem megspórolható. És érdemes a munkát olyanokkal kezdeni, mint Orbán Anita, Kapitány István vagy éppen az amúgy nyilvánvalóan elmebeteg, de ettől még simán beszervezhetett Márki-Zay Péter. (Aki szerint a kárpátaljai magyarok gyáva hazaárulók, és aki szerint Orbán akarja felrobbantani a Barátság vezetéket. Na ugye…)

Mindezeken túl pedig rögzítsük: a mai narratíva pontosan ugyanolyan baromság, mint volt negyven éven át az ellenkezője. Baromság – de a baromság része a komplett idiótáknak szól. Azoknak, akik minden különösebb gond nélkül elhitték azt is, és elhiszik ezt is. 

A baromságon túl pedig ott van a sivár, szomorú valóság: a nyugati és az ukrán titkosszolgálatok soha nem látott erősségű munkával dolgoznak ma rá Magyarországra és a magyar kormányra, mert elemi érdekük, hogy ez a kormány megbukjon.

 Elemi érdekük, mert az önsorsrontó és egyszerre hazaáruló gazemberekké és komplett idiótákká változott Nyugat (Ursula, Weber, Mertz meg a többi) egyre nehezebben tűri, hogy van még valaki, aki az útjukba áll. Az ukránokat pedig hadd ne kelljen külön elmagyaráznom.

Így állunk most.

Sajnos abban is kezdek biztos lenni, hogy a magyar titkosszolgálatban is van ezeknek beépített emberük.

Azt is meg kell találni haladéktalanul, és a többit is meg kell találni és le kell leplezni haladéktalanul.

Egy panyival már kevesebb. De sokan vannak még. Úgyhogy munkára fel!

 

Meddig tovább Zelenszkijjel?

A homokra épült mesevilág

Dugd ki a fejed a pillanat börtönéből!

Finisben: a Fidesznek áll a zászló

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Peter Szijjarto: This Shows What a Pro-Ukraine Tisza Foreign Ministry Would Look Like + Video

Hungary's minister of foreign affairs and trade called it astounding that one or more foreign intelligence agencies intercepted his calls with the active contribution of a Hungarian journalist.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
