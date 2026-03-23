Macron vízválasztó beszéde

Emmanuel Macron, a Francia Köztársaság elnöke beszédet tartott Franciaország legfontosabb katonai bázisán az ország és a világ biztonságpolitikai helyzetéről. E bázison utoljára Charles de Gaulle beszélt. Legfontosabb megállapításai azok voltak, hogy jelenleg a nemzetközi jogrend és intézmények szétesését éljük. A világban és ezen belül Európában minden megváltozott, és ehhez Franciaországnak is igazodnia kell.

A Franciaország elleni külső fenyegetettségek növekedtek és sokszínűbbek lettek. Az USA és Kína vetélkedése, stratégiai versenye mindenre kihat és számos pontban érinti a francia nemzeti érdekeket is.

El kell dönteni és eszerint kell cselekedni, hogy az Európai Unió kész-e és képes-e az Egyesült Államok nélkül, önállóan cselekedni. A jelenlegi helyzetnek az is a sajátossága, hogy a békeidőszak és a válságok összemosódtak. Nincsenek meg azok a határvonalak, amelyek a hidegháború időszakában fontos és pontos mutatókat jelentettek.

A ­2000-es évek eleje óta felerősödtek a repedések az európai biztonság rendszerében. Ilyen volt a líbiai helyzet megítélése, ahol Franciaország és Olaszország más-más háborúzó felet támogatott. Az Irak elleni háború, ahol kiderült, hogy a Nyugat Irak ellen indított háborújának két fő eleme – Iraknak tömegpusztító fegyverei vannak és támogatja a nemzetközi terrorizmust – egyszerűen hazugság volt. A szíriai helyzet, a polgárháború kérdésében sem tudott Európa egységes álláspontot kialakítani.

Macron szerint a Francia Köztársaság biztonságpolitikai stratégiájának legfontosabb pillérei a multilaterializmus, a stratégiai partnerség, az európai autonómia kérdése és a nemzeti szuverenitás. (Érdekes lenne elemezni, hogy ezen fogalmak alatt melyik nyugati fővárosban mit értenek. Mennyi bennük a közös és mennyi az eltérő megítélés.)

Franciaország hitet tesz a nukleáris leszerelés mellett, de saját, csökkentett atomütőerejét megtartja. Atomtölteteinek a száma nem éri el a háromszáz darabot. A francia biztonságpolitika célja az atomsorompó-szerződés megtartása, leszerelési konferencia összehívása a hasadóanyagokkal kapcsolatban, komoly tilalmi döntések meghozatala azok esetleges továbbadásáról. A nukleáris leszerelés támogatása, végül a stratégiai kockázatok csökkentése.

Külpolitikai kérdések kapcsán az elnök kifejtette, hogy a Száhel-térségben – amelynek jelentős része korábban francia gyarmat volt – az a cél, hogy Párizs növelje helyét, szerepét.

Macron nem mondja ki, de ez azt jelenti, hogy fel kell lépni a térségben az amerikai, orosz és kínai terjeszkedés ellen.

Macron az európai partnerekkel és a kisebb ázsiai országokkal szorosabb partneri viszony kialakítását hirdeti meg Ausztráliá­val szemben, amely óriási, sok tíz milliárd ­eurós francia hadiipari megrendelést mondott le és vett inkább amerikai fegyvereket. Hasonló együttműködés kialakítása a cél Indiával – amely felváltva vásárol orosz és amerikai fegyvereket és továbbra is egyik legfontosabb vásárlója az olcsó orosz kőolajnak – és Japánnal. A szigetország az USA straté­giai partnere, és fő ellenségének a tőle nyugatra elterülő Kínát, Észak-Koreát és Oroszországot tekinti.

Macron egyik legfontosabb kijelentése, hogy az Európai Uniót nem ellenőrizheti sem Amerika, sem Oroszország, sem Kína.

2038-ra Franciaország meg akarja építeni Európa legnagyobb repülőgép-hordozóját. A hajóóriás neve, komoly viták után, Szabad Franciaország lesz. Az egy más kérdés, hogy lehetséges-e a mai rendkívül felgyorsult világban tizenkét évre előre, sikeresen tervezni. A hajó nevénél több, korábbi francia közéleti szereplő neve is szóba jött. Így Richelieu bíborosé és az orléans-i szűzé is.