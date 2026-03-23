Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

Macron vízválasztó beszéde

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A francia elnököt cseppet sem érdekli, hogy nem örökre szól a felhatalmazása.

Nógrádi György
2026. 03. 23. 5:05
Emmanuel Macron, a Francia Köztársaság elnöke beszédet tartott Franciaország legfontosabb katonai bázisán az ország és a világ biztonságpolitikai helyzetéről. E bázison utoljára Charles de Gaulle beszélt. Legfontosabb megállapításai azok voltak, hogy jelenleg a nemzetközi jogrend és intézmények szétesését éljük. A világban és ezen belül Európában minden megváltozott, és ehhez Franciaországnak is igazodnia kell.

A Franciaország elleni külső fenyegetettségek növekedtek és sokszínűbbek lettek. Az USA és Kína vetélkedése, stratégiai versenye mindenre kihat és számos pontban érinti a francia nemzeti érdekeket is.

El kell dönteni és eszerint kell cselekedni, hogy az Európai Unió kész-e és képes-e az Egyesült Államok nélkül, önállóan cselekedni. A jelenlegi helyzetnek az is a sajátossága, hogy a békeidőszak és a válságok összemosódtak. Nincsenek meg azok a határvonalak, amelyek a hidegháború időszakában fontos és pontos mutatókat jelentettek. 

A ­2000-es évek eleje óta felerősödtek a repedések az európai biztonság rendszerében. Ilyen volt a líbiai helyzet megítélése, ahol Franciaország és Olaszország más-más háborúzó felet támogatott. Az Irak elleni háború, ahol kiderült, hogy a Nyugat Irak ellen indított háborújának két fő eleme – Iraknak tömegpusztító fegyverei vannak és támogatja a nemzetközi terrorizmust – egyszerűen hazugság volt. A szíriai helyzet, a polgárháború kérdésében sem tudott Európa egységes álláspontot kialakítani.

Macron szerint a Francia Köztársaság biztonságpolitikai stratégiájának legfontosabb pillérei a multilaterializmus, a stratégiai partnerség, az európai autonómia kérdése és a nemzeti szuverenitás. (Érdekes lenne elemezni, hogy ezen fogalmak alatt melyik nyugati fővárosban mit értenek. Mennyi bennük a közös és mennyi az eltérő megítélés.)

Franciaország hitet tesz a nukleáris leszerelés mellett, de saját, csökkentett atomütőerejét megtartja. Atomtölteteinek a száma nem éri el a háromszáz darabot. A francia biztonságpolitika célja az atomsorompó-szerződés megtartása, leszerelési konferencia összehívása a hasadóanyagokkal kapcsolatban, komoly tilalmi döntések meghozatala azok esetleges továbbadásáról. A nukleáris leszerelés támogatása, végül a stratégiai kockázatok csökkentése.
Külpolitikai kérdések kapcsán az elnök kifejtette, hogy a Száhel-térségben – amelynek jelentős része korábban francia gyarmat volt – az a cél, hogy Párizs növelje helyét, szerepét. 

Macron nem mondja ki, de ez azt jelenti, hogy fel kell lépni a térségben az amerikai, orosz és kínai terjeszkedés ellen.

Macron az európai partnerekkel és a kisebb ázsiai országokkal szorosabb partneri viszony kialakítását hirdeti meg Ausztráliá­val szemben, amely óriási, sok tíz milliárd ­eurós francia hadiipari megrendelést mondott le és vett inkább amerikai fegyvereket. Hasonló együttműködés kialakítása a cél Indiával – amely felváltva vásárol orosz és amerikai fegyvereket és továbbra is egyik legfontosabb vásárlója az olcsó orosz kőolajnak – és Japánnal. A szigetország az USA straté­giai partnere, és fő ellenségének a tőle nyugatra elterülő Kínát, Észak-Koreát és Oroszországot tekinti.

Macron egyik legfontosabb kijelentése, hogy az Európai Uniót nem ellenőrizheti sem Amerika, sem Oroszország, sem Kína.

2038-ra Franciaország meg akarja építeni Európa legnagyobb repülőgép-hordozóját. A hajóóriás neve, komoly viták után, Szabad Franciaország lesz. Az egy más kérdés, hogy lehetséges-e a mai rendkívül felgyorsult világban tizenkét évre előre, sikeresen tervezni. A hajó nevénél több, korábbi francia közéleti szereplő neve is szóba jött. Így Richelieu bíborosé és az orléans-i szűzé is.

Macron elképzelései valóban érdekesek. A kérdés csupán az, hogy ki lesz Macron után a következő köztársasági elnök, és milyen koncepciókkal fog rendelkezni. Az is elgondolkodtató, hogy egy mélyen eladósodott Franciaország képes lesz-e ezen program vagy annak egy részének a végrehajtására.

Az amerikai–izraeli–iráni háborúban is sok az új fejlemény. Trump elnök kijelentette, hogy az iráni atomprogram leállítása fontosabb, mint a kőolaj árának a világpiaci alakulása. Ez amerikai szempontból igaz. Kérdés, meddig fog tartani a háború, és ennek milyen hatásai lesznek a kőolaj árán keresztül a világpiaci folyamatok alakulására.

Irán a béke feltételéül szabta az iráni vagyon külföldön történt befagyasztásának a feloldását, a térségbeli amerikai katonai bázisok bezárását, azt, hogy a kereskedelem a jövőben ne amerikai dollárban folyjék, és az Iránnal szembeni valamennyi szankció feloldását. Ezen követelések amerikai elfogadásának a valószínűsége gyakorlatilag nulla.

Trump elnök történelmi jelentőségű kínai útját, amelynek dátuma március 31. és április 2. között lett volna, lemondta, részint mivel otthon akar tartózkodni az iráni háború ­miatt, részint mivel Kína nem fogadta el azt az amerikai követelést, hogy vegyen részt Irán ellen a Hormuzi-szoros iráni blokádjának a felszámolásában.

Reza Pahlavi, a korábbi iráni sah azonos nevű fia bejelentette, hogy készen áll a hatalom átvételére a háború után Iránban. Az, hogy nincsen társadalmi bázisa az országon belül, arról nem beszélt. Arról sem, hogy mi lenne a programja és azt hogyan akarja végrehajtani. Időközben támadás érte Irán legnagyobb atomerőművét, a bushehri erőművet. Katasztrófára szerencsére nem került sor.

A háború egyik érdekessége, hogy Ukrajna bejelentkezett a térség kicsi, de rendkívül gazdag miniállamainál, hogy szívesen küldene katonai tanácsadókat az iráni drónok elhárítására, mivel ebben óriásiak a tapasztalatai. 

Amerika eleve elutasította az ukrán ajánlatokat, míg Kijev közölte, hogy az átadott információkért cserébe az Oroszországgal szembeni szankciók megnövelését és Ukrajna újjáépítésében aktív szerepet vár el az általa megsegített államoktól.

A török köztársaság rendkívül aktív államfője, Recep Tayyip Erdogan elítélte az amerikai–izraeli támadást Iránnal szemben. Erdogan rendszeresen konzultál az iráni vezetőkkel. Ankara legfontosabb ellenségének a térségben Izraelt tartja.

Eltelt egy újabb hét. A két nagy háborúban, az orosz–ukránban és az irániban nem jutottunk közelebb a megoldáshoz.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
