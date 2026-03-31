Vélemény

Nagyhét politikai cunami előtt

HETI AGYRÉMEK – A magyar néplélek plebejus, de felemelő megnyilvánulási formáját a stadionozók soha fel nem fogják.

Hegyi Zoltán avatarja
Hegyi Zoltán
jézusPuskás arénaválasztásnéplélekcunamimagyardiktatúra 2026. 03. 31. 5:58
Ezek a sorok virágvasárnapon íródnak, az ítéletidő negyedik napján. Maguktól szinte, de azért akad bennük némi szuverenitás, hogy bevonjuk a nagy Bereményi Gézát is közéjük. Ó, boldogságos reménykedés! Jézus bevonul Jeruzsálembe. Nem mintha hagynám, hogy bármi vagy bárki elvonja a figyelmemet a kezdődő nagyhétről, kézzel, lábbal, szívvel és lélekkel kapaszkodom az Úrba, de azért néha elkalandoznak a gondolataim.

Előző nap néztem például a magyar–szlovén felkészülési, tét nélküli, közepesen barátságos válogatott labdarúgó-mérkőzés közvetítését a Puskás Arénából. Az első félidő felejthető, ám jönnek a cserék, a bejövők felszántják a pályát, 

Schön rúg egy „így akartuk” gólt, aztán egy Buster Keaton-i gólörömmel tetézi a történteket, mindenki mosolyog, és nyer a csapat.

 Nézem egyik kedvencemet, Sallait, ahogy egyetlen finom zsebcsellel (Hidegkuti, Hrabal, ilyen zsenik ugranak be rögvest) négyfelé küld három védőt, majd kihagyja a fotelből kihagyhatatlannak tűnőt.

Arra gondolok ezen a ponton, elképzelhető, hogy amennyiben a Galatasaray edzője esetleg nem jobb-bekként játszatná ezt a vérbeli csatárt, most lőtt volna egy akkora dugót, ami bekerülne a karácsonyi összefoglalóba. Persze Szoboszlai is többnyire jobbhátvéd a Liverpoolban, arról a posztról kényszerül a hátán cipelni a csapatát, és szépségdíjas gólokat lődözni szakmányban (egy magyar srácról és a Premier ­League tavalyi bajnokáról beszélünk), és 

az egyetlen reménysugarunk, hogy Slot tréner rúdja igencsak kifelé áll, és az utódjába talán több ész szorult. Addig is örülünk, Vincent, hogy miénk a világ két legpengésebb szélső hátvédje.

De igazából a kulissza ragadott magával. A létesítmény. Miután magam még a Népstadion 23-as szektorában kezdtem a szurkolói pályafutásomat, hogy a lefújás után a korabeli egészségmegőrző program keretében rendszeresen elfussak végig a Verseny (nomen est omen) utcán egészen a Keleti pályaudvarig a kardlapozás elől (a kellő kondíciómnak később komoly hasznát vettem a korai Fidesz-szimpátiám idején, amikor a komancs éra rendőrei végkielégítésként motorokat kaptak a lovak helyett), van összehasonlítási alapom. 

Lehet stadionozni (a szlovén delegáció megtette a szektatagokhoz képest ellenkező előjellel, el voltak ájulva, nem véletlenül lesz itt a BL-döntő, annak ellenére, hogy nem vagyunk az UEFA lieblingjei), orbánozni, de a tények makacs dolgok, elvtársak.

És hát a nézők, a közönség. Kimegy a borzalmas időben közel ötvenezer ember, és azért „csak” annyi, mert néhány szektort edukatív célzattal már megint bezárattak egy tét nélküli meccsre. Ultrák, családok, gyerekek, vegyesen. És a sovánka győzelem után, a találkozó végén hosszasan ünnepelnek. Himnusz, autogramok, pacsi, gólszerzőnk egy szál alsógatyában távozik. 

A magyar néplélek ezen plebejus, de mégis felemelő megnyilvánulási formáját a stadionozók soha a büdös életben fel nem fogják. Talán nem is baj, nem lehet mindenki egy vérből való vagy mi, megvagyunk nélkülük is. Illetve meglennénk.

Közben várom a híreket Olaszországból. Hogy a magukat antifasisztának nevező verőemberek, verőnők, terroristák és Hamász-simogatók megismétlik-e a torinói őrjöngést, és hogy adott esetben miként lehet ezt megfékezni. Mert senkinek ne legyenek kétségei, az olasz rendfenntartók hozzáállása és technikája komoly tanulságokkal szolgálhat a kontinens más részein szolgálók számára is. Létezik ugyanis egy globális, globalista, úgynevezett értelmiségi réteg, amelyik elérkezett a vörös vonalig.

Szó szerint is. Fasizmust, diktatúrát, elcsalt választást hörögnek és üvöltenek, majd miután a hergelésükkel felkorbácsolják az erre fogékony félanalfabéták alantas indulatait, magukra zárják az ajtót, esetleg ezúttal tényleg összecsomagolnak, és visszavonulnak berlini, barcelonai, umbriai lakásukba (nagy a nyomor), és átadják az utcai terepet a Lenin-fiúknak. 

Az álliberális tervezők összefonódása a csőcselékkel nemzetközi jelenség. Ahogyan azt az Internacionáléban megjövendölték.

De térjünk vissza a hazába, legyünk nagyvonalúak, és ne keressünk párhuzamokat, van itt így is elég látnivaló. Kémügy. Egy rendőr százados benéz egy illetékességén messze túlmutató ügyet, és mártírt faragnak belőle. Kikiáltják az év emberének, és gyűjtést szerveznek neki, mint Isaurának. Pillanatok alatt milliók gyűlnek össze (természetesen mikroadományokból, hogyne) több, mint amennyire egy komplett koraszülöttosztály számíthat.

Mérő László. Négy évvel ezelőtt agyondicsértem, amikor kijelentette, hogy a választásokon nem történt csalás, azon egyszerű oknál fogva, mert lehetetlen. Most azt állítja, hogy ha a Fidesz nyer, az bizony csalás lesz. 

Sajnos nem feltételezem, hogy megtébolyodott, pedig az jobb lenne. Két csepp csupán a tengerből. Cunami előtt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lantos Gábor
idezojelekdibusz dénes

Miért alázta meg Marco Rossi Dibusz Dénest?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu