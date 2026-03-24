Mindenki hozzon még négy embert!

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

Hegyi Zoltán
választásFideszTiszaállamférfiközönség 2026. 03. 24. 5:57
Csapongjunk egyet, aztán majd összeáll a világ. Mert a világ, a kép már csak olyan, hogy mindig összeáll, jó esetben mindjárt világképpé. Itt van mindjárt ez a rettenetesen elszigetelődött Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Úgy össze lett szegény szigszalagozva, hogy ki sem látszott alóla, majd még a gumipók is előkerült, aztán láss csodát, mi történt! Visszafelé sült el a kapanyél. És hogy még a háztájinál maradjunk egy pillanatra, Ursuláék beleléptek a gereblyébe, többnyire a kertészt küldik ki eléjük a reptérre, míg Orbán világpolitikai tényező, akinek Washingtontól Moszkván át Pekingig felkapják a telefont.

Saját, külön bejáratú, tizenöt évvel ezelőtti próféciám – mely szerint elkezdhetik ácsolni és önteni a lovas szobrát Brüsszel főterén – be- és kiteljesedni látszik,

és amennyiben a soha senki által meg nem választott ingyenélőket és az őket pénzelő hátteret végre elsöpri a népharag, és Európa végre visszatér az alapjaihoz és a hagyományaihoz, amelyek egykoron naggyá tették, már hozzá is lehet látni az előkészületekhez.

Mert momentán nagyon úgy fest, hogy Orbán a múlt, a jelen és a jövő. Hosszú volt az út a Fidesz megalapításától a Patrió­ták közösségének létrehozásáig, voltak görbéi, de inkább egy logikus, néha nem könnyen követhető, de azért szabad szemmel is jól látható íve, ami a legfontosabb pillanatokban szépen látszott a Holdról is. A miniszterelnök munkabíró és tűrőképessége mindenesetre felettébb látványos. Akik ismerik, váltig állítják, hogy a mostanihoz hasonló helyzetekben van igazán elemében, sőt kimondottan élvezi azokat. Tehát ezeket. Hajnalig hallgatja az öntökönlövő féleszűek pocskondiázását Brüsszelben, rezzenéstelen arccal tudomásul veszi a veesenmayeri babérokra törő német kancellár (oh, mein Gott, pártállásra való tekintet nélkül Adenauer, Brandt, Schmidt és Kohl után jött ez az ember) agymenéseit, aztán válaszol egy olyat, hogy a (berlini) fal adja a másikat, majd visszatér az övéi közé Dunaújvárostól Hódmezővásárhelyig.

A magyarországi turné Kaposvárott ment át a sportcsarnokokból open airbe, és ott mindjárt történt is valami szimbolikus. A tér dugig emberekkel, Orbán kirobbanó formában, amikor egyszer csak megszólal egy cérnavékony hang. „Orbán Viktor.” 

Aztán még egyszer: „Orbán Viktor.” Elcsendesülés, nevetés. A hang gazdája, egy tüneményes kislány egy férfi nyakából szólongatja a szónokot. És Orbánból kiszakad az egyetlen helyes reakció. „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

Magyarország, szeretlek.

Ha rajtam múlna, lekapnám a falakról a zongoristát és az sms-ben vakcinázót, és csak ennyit írnék ki új plakátokra: „Itt vagyok, szívem!” De persze tudom, az egész megrendezett volt, mint egy U2-koncerten, a kislányt a Tóni találta a neten, de még valószínűbb, hogy Putyin unokája és az orosz titkosszolgálat dobta le egy drónról ürgebőrbe varrva a főtérre, ahol Radics Gigi ugyan nem volt jelen, ám csodával határos módon mégis kicsomagolta, aztán a TEK-esek erőszakkal rávettek egy odabuszoztatott apukának látszó férfit, hogy vegye a nyakába, Gigi szelleme sebtében varrt neki egy plüssmacit és odavetették a láthatóan begyógyszerezett, abuzált gyermeket a fenevad elé.

Ezzel szemben a valóság az, hogy Orbán Viktor olyan, mint egy gyors reagálású egyszemélyes hadtest, a humora legendás, ráadásul hétpróbás édesapa és nagyfater, és mint ilyen, bármikor képes egy belőle fakadó spontán húzásra. 

Ez az a képesség (többek között), amire egy képességmentes kappan akkor sem lesz képes, ha órákig próbálja utánozni a tükör előtt a félrefixálódott apaképét. Az „Itt vagyok, szívem!” ugyanakkor a mi „hiszünk a szeretet és az összefogás erejében” tökéletes újrafogalmazása, és annak elegánsan érzelmes kinyilatkoztatása, hogy a polgári Magyarország mégsem csupán egy politikai termék.

Szemben a szeretetországi szekta egyre jobban elhatalmasodó gyűlöletével, Magyarország miniszterelnöke arra kéri a mocskosfideszező, diktatúrázó, megvezetett polgártársakat, akik közül jó néhányan egy jó kis polgárháborútól sem riadnának vissza alkalomadtán, hogy ne keményítsék meg a szívüket. Türelmes, mint apa a hülye gyerekével. Ugyanakkor határozott, stabil és valljuk be, karizmatikus vezető. 

Nos, ez állt össze most. A feladat adott és mindenki hozzon magával még négy embert. Majd elfelejtettem. 

Úgy is, mint propagandista, lakáj és pincsi a PR-tevékenységemért, valamint elemzői munkásságomért a lóvét táskában kérem, majd elverjük Gigivel és Feróval, és meghívom Dopemant és Viktóriát is, ha esetleg valahol elakadna a zsozsó a karmelitából.

