Robert C. Castel: Bölcsesség a háborús sodródásban

A kortárs geopolitika legveszélyesebb tévképzete nem az, hogy a háború elkerülhetetlen, hanem az, hogy továbbra is valami egzotikus rendellenesség, amelyről illik beszélni, de amellyel komolyan számolni már illetlenség. Három évtizeden át Európa és vele együtt a nyugati világ jelentős része úgy tett, mintha a nagy államközi háború nem megszűnt volna, hanem egyszerűen kiment volna a divatból. Mintha a történelem egyik legmakacsabb jelensége puszta rossz szokás lett volna, amelyről a civilizált ember leszokik, ha elég sok nemzetközi jogot, elég sok posztmodern politikaelméletet és elég sok woke-frázist gyárt hozzá.

Ez a gondolatmenet most a szemünk láttára hullik darabokra. Nem azért, mert egyetlen válság mindent felülírt, és nem is azért, mert egyetlen agresszor hirtelen kimozdította a világot a nyugalmi helyzetéből. A baj mélyebb ennél.

Katonai, politikai, technológiai és stratégiai trendek hosszú sora fut össze ugyanabba az irányba. Ez az irány pedig nem a tartós békéé, hanem a nagy háború újbóli valószínűségéé.

A poszthidegháborús korszak legnagyobb szellemi rászedése az volt, hogy a feltételes állapotot adottságnak tüntette fel. A béke nem természeti törvény volt, hanem egy sajátos erőegyensúly, egy pillanatnyi amerikai fölény, egy sajátos gazdasági globalizáció és egy sajátos stratégiai önfegyelem mellékterméke. Az úgynevezett történelem vége valójában nem a történelem vége volt, hanem egy rendkívüli történelmi zárójel. A nyugati elitek azonban úgy rendezkedtek be benne, mintha örökös lakcímkártyát kaptak volna. Pedig semmi ilyenről szó sem volt. Ennek az lett a következménye, hogy

a kemény erő kérdése háttérbe szorult, a szuverenitást valami ósdi reflexnek tekintették, az államközi háborút pedig – különösen Európában – irracionálisnak, tehát valószínűtlennek minősítették.

Itt érdemes megállni egy pillanatra.

A nemzetközi politikában ugyanis az irracionálisnak kikiáltott dolgoknak megvan az a rossz szokásuk, hogy időről időre mégis megtörténnek. Hogy miért? Azért, mert a geopolitika – a játékelmélettel ellentétben – nem ismer racionalitást. Legfeljebb ennek a mostohatestvérét, a célracionalitást. A célok meghatározása a különböző aktorok által pedig igen gyakran csupán annyira racionális, mint egy öngyilkos embernyelő nyugdíjbefizetései.

Az orosz–ukrán háború nem egyszerűen egy konfliktust hozott vissza a kontinensre, hanem visszahelyezte a háborút a politika hétköznapi eszközei közé.

Az államok gyorsan átalakuló stratégiai reflexeit nem a nyilatkozatokból, hanem a költségvetésekből lehet kiolvasni. Márpedig a költségvetések manapság igen csúnyán beszélnek. A katonai kiadások világszerte emelkednek, Európa pedig olyan tempóban fegyverkezik újra, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. Készleteket halmoznak fel, lőszergyártást bővítenek, mozgósítási terveket porolnak le, polgári védelmet szerveznek újra, a sorkatonaságról folytatott viták pedig már nem a múzeumi vitrinek mögül szólnak vissza, hanem a fősodrú politikai diskurzusból. Ez nem önhitt magabiztosság. Ez a félelem legegyértelműbb megnyilvánulása.