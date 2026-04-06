Itália alkonya

Telt ház, nyolcvanezer néző, fantasztikus hangulat, élvezetes játék, hét gól, 5-2-es végeredmény. Dióhéjban így jellemezhetjük a Serie A hét végi 31. fordulójából az Internazionale–AS Roma mérkőzést. Történt itt bármi? – tehetjük fel a kérdést az olasz labdarúgó-válogatott bukására utalva, amely elsöpörte az olasz szövetség elnökét, Gabriele Gravinát, a válogatott szövetségi kapitányát, Gennaro Gattusót és csapatvezetőjét, a válogatottsági rekorder Gianluigi Buffont. Másképpen: nem csupán minden csoda, minden kudarc is csak három napig tart, s vasárnapra már minden szurkoló elfeledte, hogy az olasz futball újabb csapást szenvedett el, zsinórban a harmadik világbajnokságról is lemaradva?

A hétfői találkozók – köztük a Napoli–Milan rangadó – beszámolóit e sorok írásakor még nem ismertük, de vasárnap semmi rendkívüli nem történt az olasz stadionokban. A San Sirót leszámítva másutt a szokásos, átlagos érdeklődés, vagy inkább érdektelenség uralkodott, egyedül a Lazio drukkerei folytatták demonstrációjukat a klub elnöke, Claudio Lotito ellen: a Stadio Olimpico ismét kongott az ürességtől, de ennek semmi köze sincs a squadra azzurrához.

Most akkor beteg az olasz futball vagy sem? A kérdés azért is jogos, mert a kudarcok után az olaszok olykor meglepő gyorsasággal képesek a feltámadásra.

A 2018-as vb-kiesést követően például néhány év alatt újra felépítettek egy versenyképes, karakteres és népszerű csapatot, amely 2021 nyarán megnyerte a 2020-as Európa-bajnokságot. Leonardo Bonucci a Wembley-ben rendezett döntő után világgá kürtölte az olasz siker receptjét, amikor a kamerába üvöltötte: „Egyetek több tésztát.” A fél világ mulatott rajta, átérezve e mondat mögött az olasz életérzést: a humoros, nem maró iróniát, a könnyedséget, az identitásból merített önbizalmat.

Csupán ötéves emlék, csak hogy érzékeljük a hanyatlás sebességét. Érdemes felidézni az akkori kezdőtizenegyet: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne. S érdemes ezt a csapatot összevetni a Zenicában a bosnyákok ellen elvérzett együttessel: Donnarumma – Mancini, Bastoni, Calafiori – Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco – Kean, Retegui. Az öt évvel ezelőtti gárdából ketten maradtak csupán hírmondónak: Donnarumma és Barella. Ami önmagában még nem volna gond, hiszen a válogatott megújulása természetes folyamat.

Csakhogy amíg a 2021-es Európa-bajnok olasz válogatott tele volt nagy egyéniségekkel, addig ugyanezt a mostaniról jóindulattal sem mondhatjuk el. Az idei csapatból a mezőnyjátékosok közül talán Tonali és Kean férne oda az öt évvel ezelőtti társaságba. Itt van a kutya elásva.

Az olasz futball évtizedeken át mintát adott: egyedi kultúra, taktikai hagyomány, sőt üzleti modell. Maradona, Socrates, Falcao, Alemao, Gullit, Rijkaard, Van Basten, Matthäus, Brehme, Klisnmann, Völler – a sort még folytathatnánk: a nyolcvanas–kilencvenes években a világ legjobb játékosai még nem Angliában, hanem Olaszországban összpontosultak. A válságtünetek már az ezredforduló tájékán megmutatkoztak, de a lendület sokáig kitartott: 2006-ban még világ-, 2021-ben Európa-bajnoki cím, ugyanakkor az is árulkodó, hogy olasz klubcsapat az Inter 2010-es sikere óta nem nyert Bajnokok Ligáját.