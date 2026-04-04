A választás súlya és tétje

Azt hittem, ha semmi mást, de Európa legalább azt a leckét megtanulta a XX. század iszonyatából, hogy soha többé háborút. Nem. Nem tanulta meg. Ötödik éve öli egymást itt a szomszédunkban két szláv testvérnép. A nyelvük hetven százalékban megegyezik, a történelmük azonos – kis túlzással olyan az egész, mintha mi ötödik éve háborúznánk a székelyekkel.

Ők ölik egymást, a Nyugat pedig, élükön a németekkel, megint elérkezettnek látja az időt, hogy legyőzze Oroszországot. Legyőzzenek egy atomnagyhatalmat. Ezek a mostani németek. Egyszerűen nincsenek szavak erre az egészre. Pedig ez történik.

És igen, megint a németek viszik a prímet, na nem a hagyományait, identitását, önmagát szép lassan elveszejtő német társadalom, hanem három idióta, gazember német: Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Friedrich Merz. Az unió többi vezetője és a nyugati tagállamok vezetői – tisztelet a kivételnek – pedig alázatosan asszisztálnak ehhez az elmebajhoz.

És sajnos asszisztál hozzá a lengyelek gazember ügynökkormánya.

Ebből ki kell maradnunk. Az nem lehet, hogy a XX. század legnagyobb veszteseiként legalább mi nem tanultuk meg a leckét: soha többé háborút! Ki tud kimaradni a háborúból? Az, aki nem Brüsszel bábja, fogott embere, és aki nem zsarolható sem a mentelmi jogával, sem pedig az undorító, ocsmány, perverz magánéletével, amiről – mint láthatjuk, hallhatjuk – mindenféle felvételek vannak, itthon is, Kijevben is és Brüsszelben is.

Magyar Péter fogott ember és zsarolható. Orbán Viktor nem az. A mai Európában egyetlen egy olyan vezető van, aki bármikor fel tudja hívni az Egyesült Államok elnökét, Oroszország elnökét, Kína vezetőjét. Ez az ember Orbán Viktor. Éppen ezt a képességét, a mindenkivel meglévő tárgyalási képességét, továbbá az amerikai elnökhöz fűződő baráti viszonyát próbálják meg úgy beállítani, mintha ő az oroszok bábja lenne.

Hát nem. Nem az a báb, aki képes és alkalmas a beszélőviszony fenntartására, hanem az, aki mindenféle dolgai, továbbá rémisztő magánélete miatt zsarolható, és akit sehol nem vesznek komolyan, legfeljebb használják, mint egy óvszert. Mindenki gondolja végig mindezeket, mielőtt szavazni indul.

Európa pedig nem csupán önmagát, keresztény gyökereit, kultúráját, hagyományait és társadalmi rendjét veszíti el éppen, hanem a gazdaságát is. Ugyanis végképp elment az esze. És ebben is a németek járnak az élen. Évekkel ezelőtt bezárták az atomerőműveiket, csak azért, hogy a német normalitást képviselő legutolsó erőt, az AfD-t kívül tartsák a hatalmon, és helyette hatalomban tartsák az idióta zöldeket.