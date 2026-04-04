A választás súlya és tétje

A RÉGI JOBB VOLT

győzelem Fidesz választás 2026. 04. 04. 5:40
Azt hittem, ha semmi mást, de Európa legalább azt a leckét megtanulta a XX. század iszonyatából, hogy soha többé háborút. Nem. Nem tanulta meg. Ötödik éve öli egymást itt a szomszédunkban két szláv testvérnép. A nyelvük hetven százalékban megegyezik, a történelmük azonos – kis túlzással olyan az egész, mintha mi ötödik éve háborúznánk a székelyekkel. 

Ők ölik egymást, a Nyugat pedig, élükön a németekkel, megint elérkezettnek látja az időt, hogy legyőzze Oroszországot. Legyőzzenek egy atomnagyhatalmat. Ezek a mostani németek. Egyszerűen nincsenek szavak erre az egészre. Pedig ez történik. 

És igen, megint a németek viszik a prímet, na nem a hagyományait, identitását, önmagát szép lassan elveszejtő német társadalom, hanem három idióta, gazember német: Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Friedrich Merz. Az unió többi vezetője és a nyugati tagállamok vezetői – tisztelet a kivételnek – pedig alázatosan asszisztálnak ehhez az elmebajhoz. 

És sajnos asszisztál hozzá a lengyelek gazember ügynökkormánya.

Ebből ki kell maradnunk. Az nem lehet, hogy a XX. század legnagyobb veszteseiként legalább mi nem tanultuk meg a leckét: soha többé háborút! Ki tud kimaradni a háborúból? Az, aki nem Brüsszel bábja, fogott embere, és aki nem zsarolható sem a mentelmi jogával, sem pedig az undorító, ocsmány, perverz magánéletével, amiről – mint láthatjuk, hallhatjuk – mindenféle felvételek vannak, itthon is, Kijevben is és Brüsszelben is.

Magyar Péter fogott ember és zsarolható. Orbán Viktor nem az. A mai Európában egyetlen egy olyan vezető van, aki bármikor fel tudja hívni az Egyesült Államok elnökét, Oroszország elnökét, Kína vezetőjét. Ez az ember Orbán Viktor. Éppen ezt a képességét, a mindenkivel meglévő tárgyalási képességét, továbbá az amerikai elnökhöz fűződő baráti viszonyát próbálják meg úgy beállítani, mintha ő az oroszok bábja lenne. 

Hát nem. Nem az a báb, aki képes és alkalmas a beszélőviszony fenntartására, hanem az, aki mindenféle dolgai, továbbá rémisztő magánélete miatt zsarolható, és akit sehol nem vesznek komolyan, legfeljebb használják, mint egy óvszert. Mindenki gondolja végig mindezeket, mielőtt szavazni indul.

Európa pedig nem csupán önmagát, keresztény gyökereit, kultúráját, hagyományait és társadalmi rendjét veszíti el éppen, hanem a gazdaságát is. Ugyanis végképp elment az esze. És ebben is a németek járnak az élen. Évekkel ezelőtt bezárták az atomerőműveiket, csak azért, hogy a német normalitást képviselő legutolsó erőt, az AfD-t kívül tartsák a hatalmon, és helyette hatalomban tartsák az idióta zöldeket. 

Bezárták az atomerőműveiket a németek, majd francia atomenergiát importáltak háromszoros áron, utána pedig elkezdték újra nyitni a barnakőszénbányáikat, hogy azt égessék – természetesen és nyilván a zöldátállás jegyében. Mindezek után némán tűrték, hogy az ukránok felrobbantsák az Északi Áramlat gázvezetéket, amely ellátta Németországot olcsó orosz gázzal.

Mindezek következtében ma ott tartanak, hogy elbocsátottak egymillió munkavállalót, a gazdaságuk zuhan, a hajdan világhírű német autógyártás a béka feneke alatt van, mivel az égbe szökő energiaárak miatt egyszerűen nem versenyképes. Legnagyobb vegyipari gyáruk és vállalatuk, a BASF bezárt, elköltözött Kínába, ott építette fel legnagyobb üzemét és ott termel tovább, soha nem fogják elhinni, mivel: igen, „mocskos orosz olajjal”!
És a többi nyugati nagy ország sincs sokkal jobb helyzetben.

Majd ezek után jött az iráni háború. A Hormuzi-szoros zárva, onnan sem érkezik energia Európába. Az energiaárak és az üzemanyagárak újfent az egekbe emelkedtek, az Egyesült Államok pedig ezek miatt feloldotta az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat, például India és Kína nyugodtan vásárolhatja az orosz olajat és gázt, vagyis az oroszok köszönik szépen, csak az elmúlt hetekben kerestek úgy kétszázmilliárd dollárt mindezen. Ennyit a szankciókról.

És mit tesz az idióta európai vezérkar? Talán feloldja az olcsó orosz energiára kivetett szankcióit, visszavonja a „mocskos orosz olajról” szóló elmebeteg handabandáit? Dehogy vonja! Továbbra is büszkén menetel a semmibe, majd az Európai Bizottság – az elmegyógyintézet zárt osztálya – kiad egy ajánlást az unió polgárainak. 

Ebben a következő remek megoldások szerepelnek: az unió polgárai ne járjanak autóval. Az unió polgárai ne járjanak repülővel. Az unió polgárai ne utazzanak sehová, maradjanak otthon a fenekükön. Az unió polgárai térjenek vissza az otthoni munkavégzéshez. Az unió polgárai fogják vissza a fogyasztásaikat az élet minden területén. Az unió polgárai halasszák el mindenféle otthoni felújítási, építkezési munkáikat. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim (ez ma már egy használaton kívüli, politikailag nem korrekt megszólítás!), ez és ennyi Brüsszel mesterterve a közelítő, soha nem látott olaj- és energiaválságra.

Majd mindjárt azt követően, hogy a brüsszeli idióták megfogalmazták ezen remek ajánlásaikat és megoldási javaslataikat, azonnal írtak egy másik levelet, soha nem fogják kitalálni, de, igen, nekünk! Ebben a levélben pedig azt követelik, hogy a magyar kormány azonnal szüntesse meg a hazai védett üzemanyagár-rendszert, és hagyja érvényesülni a piacot. 

Nem kéri, nem javasolja, nem, ezek a gazemberek azonnal követelik, és nem teljesítés esetén mindenféle további szankciókkal fenyegetnek. S hogy miért? Leginkább azért, mert ennyi képességük van, ezektől ennyi telik, továbbá annyi a távlati gondolkodásuk, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is. És persze az is a céljuk, hogy a közelgő választások előtt idehaza is ezer forint fölé emelkedjen az üzemanyagok ára.

Tisztára úgy érzem magam, mintha megint az SZKP KB diktálna. Csak hát, szerencsére, ezeknek a gazembereknek nincs már semmi erejük. Úgyhogy, így első olvasatban annyit válaszolnék, hogy csókolják meg a hátam végét.

Ám ne legyen kétségünk: a fogott és zsarolható brüsszeli báb ebben a helyzetben is pontosan úgy cselekedne, ahogy azt elvárnák, illetve követelnék tőle: haladéktalanul megszüntetné a védett üzemanyagárakat. Ahogy ez benne van a kiszivárgott energetikai programjukban – amelynek létezését is tagadják –, és amely program – láss csodát! –, „véletlenül” pontosan megegyezik a brüsszeli ajánlásokkal és követelésekkel. 

Ne legyen senkinek semmi kétsége: megszüntetnék a védett árakat, megszüntetnék a rezsicsökkentést, megint privatizálnák a Molt és az MVM-et, a közműszolgáltatókat, a repteret és mindent. Cserébe megkapnák Brüsszeltől a júdáspénzt, abból ellennének úgy két évig, aztán pedig következne megint és újra mindaz, ami már Hornék, majd Gyurcsányék és Bajnaiék alatt következett.

Ki az egyetlen vezető, aki képes, aki tud, és ami a legfontosabb, hajlandó is nemet mondani a brüsszeli idiótáknak és gazembereknek? Orbán Viktor az egyetlen ilyen vezető, és ezt számtalanszor be is bizonyította már eddig is. Most is azonnal és haladéktalanul visszaüzent a bizottságnak: eszünk ágában sincs megszüntetni a védett árak rendszerét, azt továbbra is fenntartjuk. 

Miképpen kiharcolta az Egyesült Államok elnökénél azt is, hogy mentesüljünk az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól. Erre – ki hitte volna! – Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Válaszul – a megfelelő türelmi idő lejárta után – a magyar miniszterelnök közölte, nem adunk földgázt Ukrajnának mindaddig, amíg nem nyitják meg a Barátság vezetéket. És mit léptek erre a németek? Ideüzentek, hogy ha úgyis marad gázunk, akkor azt adjuk oda nekik.

A pofátlanságnak tényleg nincsen határa. Mindenki gondolja végig mindezeket, mielőtt szavazni indul. És ne feledjék: amúgy egy tönkretett gazdaságot, ha mégoly fájdalmas is, de mindig helyre lehet hozni – éppen a Fidesz–KDNP-kormány erre a legjobb példa. De a háborúba sodródást, valamint a társadalom szellemi-lelki-demográfiai tönkretételét, kulturális önazonosságának felszámolását csak egyszer lehet elkövetni, és onnan nincs visszaút.

Mi, magyarok ezeregyszáz éve élünk itt, és túléltünk mindent. Ezt is túl fogjuk élni, mert ez a kötelességünk. A világ hullik szét körülöttünk. Figyeljünk és vigyázzunk, nehogy végzetes hibát kövessünk el.

Csak a Fidesz–KDNP! Ma ez a túlélés záloga! Máskülönben elveszítjük még a lehetőségét is annak, hogy belenézhessünk a gyermekeink és az unokáink szemébe. Amikor április 12-én győzünk, az egy második nándorfehérvári győzelem lesz. Utána pedig kezdődik a munka java, nehogy Nándorfehérvárt ismét Mohács kövesse. Mindenkire szükség van! A sorsunk a mi kezünkben van, és az a tét, hogy továbbra is a mi kezünkben maradjon.

Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekkampány

A történelemnek sose lesz vége

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekFidesz

A választás súlya és tétje

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelektisza párti

Minden magyar rosszul járna a Tiszával

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelektisza

Hann Endréék utolsó dobása

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
