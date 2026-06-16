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Vélemény

Szomorú vasárnap

HETI AGYRÉMEK – A röhögőfejesek pont olyanok, mint a japán katona, akinek elfelejtettek szólni, hogy véget ért a világháború.

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Hegyi Zoltán
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Somogyi GyőzőOrbán Viktorkongresszusvereség 2026. 06. 16. 5:55
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VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez csupán az alap, innen kellene majd szépen lassan tovább lépni. Hogy hová, merre, az nehéz ügy. Jut eszembe, bitek és újságok. A digitális tér, ahol a Fidesz látványos vereséget szenvedett, egy dolog, de azért nem kellene túlmisztifikálni és túltolni. Ugyanis sokaknak egyszerűen nincs hozzá gyomra. A francnak van kedve kamu profilokkal és/vagy névtelen pszichopatákkal hadakozni. Magam inkább szorgalmasan és szisztematikusan ritkítom az ismerőseimet a Facebookon és máris szellősebb lett a világ. De még így is akadnak bőven a nyugalom megzavarására felettébb alkalmas momentumok.

Mondok egy példát. Elolvasom, mit gondol a jelen helyzetről Navracsics Tibor. Tudom hogy tilos, de szerencsétlenségemre odatévedek a kommentekre. 

És látom, hogy ott vannak garmadával a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő röhögőfejesek, akik pont olyanok, mint a szerencsétlen japán katona, akinek elfelejtettek szólni, hogy véget ért a világháború, kijöhet a dzsungelből. 

És azokat onnan nem lehet gyéríteni. Ezzel szemben elengedhetetlenül fontosnak gondolom a nyomtatott sajtó megóvását. Jöjjön hát a juhász és szúrja le a botját.

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