Progresszió mindhalálig

És ideje lenne végre valódi rendet vágni ebben a modernista, progresszív tébolydában. Mert most az van, amit ­Balogh Péter geográfus-gazdálkodó így fogalmazott meg a Mandiner hetilap legutóbbi számában a vele készült interjúban. „A modernizmus lényege az elszakadottság az eredendő természettől, eredendő közösségeinktől és eredendő önvalónktól. Ez a négyzethálós, sterilizált modern »rend« valójában pusztító rendtelenítés, a természet elpusztítása, profittá alakítása és az emberek rabszolgásítása. A »fejlődés« kivette a rendszerből Istent, a természetből a teremtést, s az evolúciót sem becsüli a modernizmus. Felül akarja írni a természetet, harcol ellene, tönkreteszi az eredendő működést, levezeti a vizeket, és megöli a talajt, majd műtrágyával, műöntözéssel gondolja pótolni a tápanyagot és a vizet.”

Mindeközben helyettes államtitkárnak nevezték ki Bart Istvánt a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba. Aki régi motoros, 2002 és 2005 között dolgozott az SZDSZ irányítása alatt álló gazdasági minisztériumban is. Ez még csak hagyján, de több helyen is olvasom egy korábbi véleményét a népességfogyásról és a magyar falvakról. Mindkettő hátborzongató. Előbbiről azt mondja, hogy a Földnek az lesz a jó, hogy ha megtaláljuk a módját annak, miként tudnánk szép lassan csökkenteni a népességünket. És mi itt Magyarországon ebben élen tudunk járni. A falvakkal kapcsolatban pedig arra a következtetésre jutott, hogy rengeteget költünk arra, hogy egy olyan településszerkezetet tartsunk fenn, amit már azok az emberek sem akarnak fenntartani, akik ott laknak, a magyar kormány (nyilván az előzőre gondolt – H. Z.) meg arra költi a pénzt, hogy fenntartsa a falusi életet, viszont nem épít bérlakásokat azokon a helyeken, ahol az emberek lakni szeretnének.

Na, először is, mi itt falun nem lakunk, hanem élünk. Tudom, ez korszerűtlen, de attól még így van. Ráadásul szeretjük ezt az életformát. Bérlakásban valóban lakni szokás, többnyire átmenetileg, kötődés nélkül. Tudom, hogy felesleges, mert a falvak elsorvasztása, lerombolása, a szabad emberek falanszterekbe terelése egyaránt prioritás a komcsi diktátorok és a nemzetközi nagytőke köreiben, de azért álljon itt a közelmúltban eltávozott festőművész, gazdálkodó, környezetvédő és falusi lokálpatrióta Somogyi Győző egy gondolata. „Az újkorban az európai ember levált az Istenről, és kialakította a maga profán, mesterséges, tudományos-technikai alapon nyugvó, a teremtett világ egyre nagyobb fokú pusztításához vezető szemléletét. Eszerint a történelem nem más, mint technikai fejlődéstörténet a »primitív« régitől az egyre jobb modern világ felé.” Na, ez a baj. Ebbe a progresszióba fogunk beledögleni.