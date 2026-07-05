A helyreállítási terv biztosan nem az egészségügyet fogja helyreállítani

Nézzük meg, hogy mit is műveltek a helyreállítási tervvel. Az egészségügy fejlesztésére szánt összeg 643 millió euróról 240 millió euróra csökken. Az egészségügyi digitalizáció támogatását gyakorlatilag a tizedére vágták vissza: 250 millió euró helyett csupán 25 millió euró maradt erre a célra. Kevesebb pénz jut a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására és a szakképzés fejlesztésére is. A felsőoktatási innovációs pénzeket 64 százakkal kurtították meg, így 45,09 millió euró helyett mindössze 16,01 millió maradt. A lakossági napelemes programok forrásait szinte megfelezték, 415 millióról 211 millió euróra estek vissza.

Minderről Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője adott tájékoztatást. Jogosan jegyezte meg, hogy az ­uniós helyreállítási források nem a Tisza Párt magántulajdonát képezik. Ez a pénz Magyarország fejlődéséről, a magyar emberek mindennapjairól szól. A választóknak elidegeníthetetlen joguk van a teljes átláthatósághoz és a hiteles tájékoztatáshoz, különösen akkor, ha a kormány százmillió eurókat von el a magyar egészségügytől, a családoktól és az oktatástól.

Magyar Péter képmutatását mi sem tükrözi jobban, mint ami most történik. Sajnos nehezen felejthető, amikor a választási kampányban kórházak előtt pózolt és átkozta az Orbán-kormányt. Arra persze kiválóak voltak ezek a közösségi médiában futtatott bejegyzések, hogy alaposan hergeljék vele az embereket. Mondhatnánk azt is, hogy ügyes. De inkább fogalmazzunk, hogy ez aljasság a javából. Főleg annak fényében, hogy hatalmas összegeket csoportosíttattak át az egészségügytől.

Lehet beszélni az uniós pénzekről, de a kérdés az, hogy a lehívható összegeket mire fordítják. A helyreállítási terv ezek szerint biztosan nem az egészségügyet fogja helyreállítani. Ne lepődjön meg senki, de minden bizonnyal sorra derülnek majd ki a tiszás ígéretekről, hogy azok nem teljesülnek, vagy éppen az ellenkezőjük válik majd valóra. Szép világ vár Magyarországra, áhított uniós források ide vagy oda.