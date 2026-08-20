Nektár helyett

Mondhatják erre, hogy Krasznahorkai nem is erről beszélt, csupán azt panaszolta, hogy a fejlett morális érzékkel megáldott kultúremberek miért nincsenek egymással szívélyesebb viszonyban. S persze az is lehet, hogy csak kifogást keresett arra, miért utasítsa el az elismerést – nyilván jó ötletnek tűnt „a magyar kulturális élet megosztottsága”. Pedig nem jó ötlet. A felvetett problémával kapcsolatban ugyanis két extremitásról beszélhetünk: az egyik az antagonizmus, amikor az értelmiség tagjai egymás fizikai megsemmisítésére vágynak. A másik véglet az a mentalitás, amely szélsőségesen depolitizált korunkban a társadalmi viszonyok további depolitizálásától várja a kultúra felvirágzását. Mindkét véglet borzalmas. Az arany középút nem más, mint a kulturális viszonyok agonisztikus szemlélete: sokszínűség, szabadon megnyilvánuló ellentétek, pezsdítő haragenergiák. Emberi? Túlságosan is emberi? Hagyjuk már ezt!

A magyar kultúra és irodalom nem túlságosan átpolitizált, hanem túlságosan depolitizált, ahogy az egész magyar társadalom is. Tragikus, hogy ebben az országban mindenki az ellenkezőjéről van meggyőződve, és mindenki azt gondolja, hogy a bajaink legfőbb oka a túlzott megosztottság, meg hogy túl sokat foglalkozunk politikával, holott akár békében is élhetnénk egymással. Ez fatális ostobaság. Nem a politika osztja meg a máskülönben osztatlan kulturális teret. Kultúránkat ma legfeljebb a politika hiánya, a politika pótlékai és nyomorúságos paródiái oszthatják meg, a politika semmiképp. Álnaiv szomorkodás helyett tehát nagyszerű dolog lenne ismét politikai érvényre emelni azt a lelki nyugtalanságot, amelyet ma teljesen alaptalanul tulajdonítunk a politikai megosztottságnak. Az antipolitikai ostobaságokon, a jól hangzó közhelyeken túllépve végre komolyan el kellene gondolkodnunk azon, valójában mi az „emberi”, hogy utána kizárólag ehhez képest beszéljünk a kulturális élet embertelenségéről és gyarlóságairól. Ideje lenne megérteni végre, hogy az antipolitika nem kevésbé embertelen, mint az antagonizmus. Ha végre belátnánk ezt, akkor nem az Olümposzra vezető utat keresnénk, hanem a politeia lehetőségét. S ezzel nem a tollforgatók köztársaságára utalok, hanem a közös hazánkra.