Válaszúton a magyar jobboldal

Találóan fogalmazott az a filozófus, aki szerint ez a választás a forma győzelmét hozta el a tartalom fölött. De mivel a forma és a tartalom megbonthatatlan egysége okán ilyen győzelem nem lehetséges, csak akkor járunk el helyesen, ha a forma győzelmét inkább egy minden politikai táborra kiterjedő formai és tartalmi meghasonlásként értelmezzük. Ma nincs olyan politikai közösség Magyarországon, amely ne lenne a közös válság és a meghasonlás részese. Nem csupán egyes közvélemény-kutatások és a politikai valóság között nyílt meg a krízis szakadéka, hanem a politikai közösség egésze kényszerül arra, hogy újrafogalmazza magát. Hamarosan már nem az fog számítani, hogy ki melyik pártot támogatta a választáson, hanem az, hogy milyen választ adunk az elénk tornyosuló kihívásokra. Egyaránt számolni kell az új kormány és az új ellenzék szavazótáborával, és a politikai tér átrendeződésével. Az első és legfontosabb feladat a politikai nyilvánosságot a magyar valósághoz igazítani, hiszen enélkül a jelenlegi helyzetünket sem tudjuk értelmesen megvitatni. A meghasonlást tehát ott kell gyógyítani, ahol fellépett: a médiában.

A jobboldal jövője

Aligha szorul magyarázatra, hogy a 2026-os választási vereség árnyékában bennünket elsősorban a magyar jobboldal jövője foglalkoztat, mert nem a pártosság vagy a szűkkeblű elfogultság jegyében fürkésszük a jobboldal előtt feltáruló új horizontot, hanem azért, mert úgy látjuk, hogy a jobboldal sorsa szorosan egybefonódott a nemzet sorsával. Ez annál is inkább így van, mivel a jobboldaliság hazánkban szerencsés módon metapolitikai fogalomként rögzült. Így mondhatta Molnár Tamás teljes joggal – méghozzá a ‘90-es évek progresszív kulturális hegemóniája alatt –, hogy Magyarországon nincs jobboldali politika, csak jobboldali kultúra van, utalva ezzel arra, hogy a jobboldaliság egyszerűen a magyarság politikai hagyományához fűződő történeti és kulturális viszonyulásban áll, szigorúan véve tehát nem pártkérdés, hanem kultúra kérdése. A választások minden túlzás nélkül történelminek nevezhető eredménye még az így felfogott metapolitikai vagy kulturális jobboldal jövőjére is kihatással lehet. Mivel a politikai jobboldal mindig kölcsönhatásban áll a kulturális jobboldallal, a legfontosabb, hogy miközben a politikai kérdésekről politikai fejjel tudjunk gondolkodni, ez mindig sub specie aeternitatis tegyük. Ebben a tekintetben a választás folyományainál is fontosabb mindaz, amit ezután teszünk – az a magatartás, amit most tanúsítunk.