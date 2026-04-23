facebookválasztásjobboldalMagyar Péter

Válaszúton a magyar jobboldal

A közbeszéd alakítói pillanatnyilag egy optikai csalódás áldozatai, mert a választók április 12-én nem közvélemény-kutató intézetekre szavaztak, és még csak nem is két politikai ajánlat között választottak, hanem egészen egyszerűen arról hoztak ítéletet, ami a médiában megjelent. A választási kampány interjúkkal vette kezdetét, hangfelvételekkel folytatódott, mígnem egy országos valóságshow jellegét öltve, szivárogtatásokkal, „kitálalásokkal” ért a célegyenesbe. Közhely, hogy ez a kampány nem programokról vagy a kormányzat teljesítményéről szólt, hanem történetekről, de ezt az evidenciát nem elég elfogadni, értelmezni is kell.

Czopf Áron
2026. 04. 23. 5:50
Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Találóan fogalmazott az a filozófus, aki szerint ez a választás a forma győzelmét hozta el a tartalom fölött. De mivel a forma és a tartalom megbonthatatlan egysége okán ilyen győzelem nem lehetséges, csak akkor járunk el helyesen, ha a forma győzelmét inkább egy minden politikai táborra kiterjedő formai és tartalmi meghasonlásként értelmezzük. Ma nincs olyan politikai közösség Magyarországon, amely ne lenne a közös válság és a meghasonlás részese. Nem csupán egyes közvélemény-kutatások és a politikai valóság között nyílt meg a krízis szakadéka, hanem a politikai közösség egésze kényszerül arra, hogy újrafogalmazza magát. Hamarosan már nem az fog számítani, hogy ki melyik pártot támogatta a választáson, hanem az, hogy milyen választ adunk az elénk tornyosuló kihívásokra. Egyaránt számolni kell az új kormány és az új ellenzék szavazótáborával, és a politikai tér átrendeződésével. Az első és legfontosabb feladat a politikai nyilvánosságot a magyar valósághoz igazítani, hiszen enélkül a jelenlegi helyzetünket sem tudjuk értelmesen megvitatni. A meghasonlást tehát ott kell gyógyítani, ahol fellépett: a médiában. 

A jobboldal jövője

Aligha szorul magyarázatra, hogy a 2026-os választási vereség árnyékában bennünket elsősorban a magyar jobboldal jövője foglalkoztat, mert nem a pártosság vagy a szűkkeblű elfogultság jegyében fürkésszük a jobboldal előtt feltáruló új horizontot, hanem azért, mert úgy látjuk, hogy a jobboldal sorsa szorosan egybefonódott a nemzet sorsával. Ez annál is inkább így van, mivel a jobboldaliság hazánkban szerencsés módon metapolitikai fogalomként rögzült. Így mondhatta Molnár Tamás teljes joggal – méghozzá a ‘90-es évek progresszív kulturális hegemóniája alatt –, hogy Magyarországon nincs jobboldali politika, csak jobboldali kultúra van, utalva ezzel arra, hogy a jobboldaliság egyszerűen a magyarság politikai hagyományához fűződő történeti és kulturális viszonyulásban áll, szigorúan véve tehát nem pártkérdés, hanem kultúra kérdése. A választások minden túlzás nélkül történelminek nevezhető eredménye még az így felfogott metapolitikai vagy kulturális jobboldal jövőjére is kihatással lehet. Mivel a politikai jobboldal mindig kölcsönhatásban áll a kulturális jobboldallal, a legfontosabb, hogy miközben a politikai kérdésekről politikai fejjel tudjunk gondolkodni, ez mindig sub specie aeternitatis tegyük. Ebben a tekintetben a választás folyományainál is fontosabb mindaz, amit ezután teszünk – az a magatartás, amit most tanúsítunk. 

Bűnbakot keresünk vagy önvizsgálatot tartunk? Elmerülünk a neheztelés mocsarában vagy összefogunk? A tagadás vagy a megértés útját járjuk? Ez is választás, és bár kétségkívül nehezebb, mint „behúzni az X-et” egy négyzetbe, mégis jóval könnyebb azoknál a választásoknál, amelyeken ük-, déd- és nagyszüleinknek kellett dönteniük a magyar élet sorsfordulóin világháborúk és diktatúrák árnyékában. Azokhoz a választásokhoz emez egyáltalán nem is hasonlítható, ezért ahelyett, hogy túlságosan átéreznénk saját helyzetünket, egyszerűen feladatként és próbatételként kell fogadnunk az előttünk álló erkölcsi, metapolitikai és kulturális választásokat. „Sorold fel a választásaid, s megmondom, ki vagy!” – írta nemrég Csejtei Dezső, éppen itt, a Magyar Nemzet hasábjain. A választások elmúltával ez a mondat semmit sem veszített aktualitásából, különösen ha a renani nemzetfelfogás jegyében tudatosítjuk, hogy a nemzet egy mindennapos döntés. Renan úgy mondta, mindennapos plebiszcitum, ám a lényeg nem a tetszésnyilvánító szavazásban, hanem sokkal inkább a döntés mozzanatában rejlik. A magyar jobboldal jövőjét, s vele együtt az egész magyar nemzet jövőjét is az határozza meg, hogyan válaszolunk a most következő választások megannyi kérdésére. 

Emlékezetes, hogy az óellenzék totális és szüntelen eszképizmusban töltötte az elmúlt tizenhat évet, és a valósággal szembeni ellenkezését jobb ötlet híján populizmusellenes elit-diskurzussá szellemítette. Márki-Zay Péter „sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak” nevezte azokat, akik nem rá szavaztak, Bangóné Borbély Ildikó azzal magyarázta saját népszerűtlenségét, hogy „sok a patkány Magyarországon”, Niedermüller Péter egyszerűen „rémisztő képződményekről” beszélt. Agymosottak, analfabéták, „fogatlan vidéki tömegek”, Magyar Péter szerint büdös szájúak. A politikai jobboldal jövője nagy mértékben függ attól, hogy a nemzet, mint mindennapos választás közegében pozitív hangot tud-e találni mindazokkal, akik az országgyűlési választásokon nem rá szavaztak. Ez a politikai nyilvánosság megújításának egyik legnagyobb dilemmája. Ha a jobboldal nem agymosottak tömegét, patkányokat és sötétben tartott gombákat lát azokban a szavazókban, akik másra adták a voksukat, akkor semmi sincs veszve. Ha potenciális szövetségest és megbecsült vitapartnert látunk azokban a tömegekben, amelyek pillanatnyilag az új parlamenti többség mögött állnak, akkor a politikai jobboldal mostani formakereső megújulását is siker koronázza majd. 

A megújulás kérdése

A nemzet azért követel szüntelen döntést, mert állandó változásban van. Egyaránt formálják külső, úgynevezett történeti feltételek és belső politikai viszályok, kulturális tendenciák és nemzedéki változások, de a mindennapos döntéseink is alakítják. A nemzet e dinamikus jellegéből adódóan a folytonos döntés nem csupán politikai aktusok sorát jelenti, hanem az önazonosság folyamatos újrateremtését is. Most is épp ez történik. Aki azt hiszi, hogy most egy párt, pártszövetség, vagy akár a pártrendszer megújulása a tét, az nyilvánvalóan valóságtagadásban él. Egészen más problémahorizonton tájékozódva kell megtalálnunk a nemzeti megújulás és újjászerveződés útját, úgy, hogy intézményi struktúrák helyett közösségek erejére, a régen elgondolt gondolatok helyett az életteli vitákra és a mindennapos döntésben rejlő termékeny bizonytalanságra hagyatkozunk. Az elmúlt évtizedekből biztosan csak a kézfogásaink maradnak meg. Ezért is sajnálhatja az, aki a Covid időszaka alatt akár csak egyet is visszautasított. De remélhetőleg most már ez a probléma is a múlté. Hinnünk kell abban, amiben Széchenyi hitt, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz. A nemzeti újjászerveződés igazi tétje ez: a jövőképesség. 

Épp ezért a múltba való visszaszomorkodásnak, a múlt fénykörébe merengésnek és a múlt miatti acsarkodásnak nincs helye. Új fejezet nyílik a magyar politikatörténetben, amelyet alakítani és értelmezni kell. Annyi mindent kell kivívni, hogy igazán nincs idő közvélemény-kutatókra haragudni vagy arra várni, hogy valaki más, akár a „történelem” mutasson irányt. Most mutasd meg a választásaid és megmondom, ki vagy! Ha elfogadjuk, hogy a jobboldaliság elsősorban kultúra dolga, akkor azt is fel kell ismernünk, hogy a választási vereség nem a nemzeti gondolat érvényességét kérdőjelezte meg, hanem annak pillanatnyi képviseleti formáját. Ezért a magyar jövő horizontján nem egy új politikai termék körvonalai rémlenek fel, de nem is a megszólalók, kitálalók és a médiaesemények vetélkedése folytatódik. Most a napi politika zaján túl, józan hangon kell megszólítani azokat, akik a nemzet ügyét saját integritásuk alapjának tekintik. A jobboldal számára ez 2026 tavaszának üzenete. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekkomment

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.