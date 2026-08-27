Örökkévaló alkotmányos értékek tartalmi alkotmánybíráskodás nélkül?

Itt látható a magyar konstrukció alapvető ellentmondása. Az alkotmányjog képes megfogalmazni az alkotmányozó hatalmat is kötő, akár „alkotmány feletti” és sérthetetlen mércéket, az Alkotmánybíróság azonban éppen akkor nem alkalmazhatja ezeket tartalmi mérceként, amikor maga az alkotmánymódosító hatalom kerülne velük összeütközésbe (lásd Sulyok-ügy). A probléma tehát nem feltétlenül az örökkévaló értékek hiánya, hanem azok alkotmánybírósági érvényesíthetőségének hiánya. A magyar rendszerben így különválik egymástól az alkotmányozó hatalom anyagi korlátjának gondolata és annak bírói kikényszeríthetősége, miközben éppen az utóbbi volna képes az előbbit tényleges alkotmányjogi korláttá tenni.

De lege ferenda

1. A Sulyok-ügy egyik legfontosabb tanulsága, hogy a jelenlegi alkotmánymódosító hatalmat alkotmánybírósági úton nem lehet azokhoz az anyagi értékekhez kötni, amelyekből maga a magyar alkotmányos folytonosság is építkezik. A történeti alkotmány vívmányai, a ius cogens, valamint az E) és Q) cikkből levezetett követelmények jelentősége nem szűnik meg, de az AB nem vizsgálhatja, hogy egy Alaptörvény-módosítás tartalmilag tiszteletben tartotta-e őket. Ez a cikkben bemutatott alapvető ellentmondás.

2. A 24. cikk (5) bekezdését ezért egy jövőbeli alkotmányozás során érdemes lenne újragondolni. Nem feltétlenül korlátlan tartalmi felülvizsgálati jogot kellene biztosítani az Alkotmánybíróságnak, hanem lehetővé tenni, hogy az alkotmánymódosításokat egy szűken meghatározott, magasabb rendű alkotmányos maghoz mérhesse. Mivel a jelenlegi kormányzópárt alkotmányozásra készül, éppen aktuális a felvetés.

3. Magyarországnak nem kellene ehhez egyszerűen lemásolnia a német örökkévalósági klauzulát. Saját alkotmányfejlődésünk már most is kínál olyan elemeket, amelyekből egy magyar megváltoztathatatlan alkotmányos mag felépíthető lenne: az emberi méltóság, a demokratikus jogállam, a népszuverenitás és a hatalommegosztás mellett a ius cogens feltétlen érvényesülése, a Q) cikk mögötti nemzetközi jogi kötöttség, az E) cikk európai beágyazottsága, valamint az R) cikk által elismert alkotmányos kontinuitás. Ezek különböző formában már a jelenlegi magyar alkotmányjogban is jelen vannak.

4. Külön rendezni lehetne a történeti alkotmány és az alkotmánybírósági esetjog viszonyát. Ha az Alaptörvény a történeti alkotmány vívmányait az alkotmányértelmezés részévé teszi, felvethető, hogy az 1990 óta kialakult alkotmánybírósági gyakorlat egyes alapvető és tartós doktrínái miért ne képezhetnék ugyanennek az alkotmányos kontinuitásnak egy újabb rétegét. Itt a „láthatatlan alkotmány” gondolata is új értelmet nyerhetne: nem az írott alkotmány fölött álló második alkotmányként, hanem a magyar alkotmányosság esetjogban felhalmozódott örökségeként.

5. Az örökkévalósági klauzula és az AB hatásköre azonban csak együtt teremtene valódi korlátot. Egy megváltoztathatatlan rendelkezés bírói védelem nélkül könnyen politikai deklaráció maradhat; korlátlan tartalmi alkotmánybíráskodás világos anyagi mérce nélkül viszont a bírói főhatalom problémáját vetné fel. A kettőt ezért egymásra tekintettel kellene kialakítani.

6. A cél végső soron nem az alkotmány megmerevítése lenne, hanem az alkotmánymódosítás és az alkotmányos rend felszámolásának elválasztása. Egy politikai közösségnek természetesen joga van alkotmányát változtatni. Más kérdés azonban, hogy egy származékos alkotmánymódosító hatalom ugyanazon eljárással felszámolhatja-e azokat az alapelveket, amelyekből saját hatalma és az alkotmányos rendszer egésze ered.

Epilógus: az alkotmánymódosító hatalom határai

Egy korábbi írásomban ugyanezen ügy kapcsán azt vizsgáltam, meddig terjedhet maga az Alaptörvény módosítására adott hatáskör. Ott arra jutottam, hogy az alkotmánymódosító hatalom származékos jellegéből következően legalább felvethető egy tárgyi korlát: bizonyos egyedi közjogi döntések jogi természetüknél fogva nem feltétlenül tehetők alkotmánymódosítássá pusztán azzal, hogy azokat az Alaptörvénybe foglalják. A most vizsgált probléma ennek mintegy másik oldala. A most vizsgált probléma ennek a másik oldala: nem azt kérdezi, hogy mi tekinthető egyáltalán alkotmánymódosításnak, hanem azt, hogy vannak-e olyan tartalmi korlátok, amelyeket még egy szabályosan elfogadott, valódi alkotmánymódosítás sem léphet át. A két kérdés együtt rajzolja ki az alkotmánymódosító hatalom lehetséges határait: lehetnek döntések, amelyek kívül esnek a hatáskör tárgyi terjedelmén (pl. az a tény, hogy az Alaptörvény 17. módosítása egyedi jellegű döntést tartalmaz), és lehetnek értékek, amelyek egy jövőbeli alkotmányos konstrukcióban kívül eshetnének annak tartalmi rendelkezési körén (pl. személyre szabott jogalkotás tilalma, mint a jogbiztonság követelményéből levezethető jogállami érték). A magyar alkotmányjog jelenlegi dilemmája pedig az, hogy miközben mindkét korlát gondolata felvethető, az Alkotmánybíróság hatáskörének jelenlegi szabályozása (az Alaptörvény 24. cikkének (5) bekezdése által) éppen e határok bírói meghúzását lehetetleníti el.

Lábjegyzetek Az indítványozó országgyűlési képviselők az alábbiakat támadták:

A) Sulyok Tamás mandátumának idő előtti megszüntetését: szerintük az Alaptörvény-módosítás egy konkrét személy hivatalban lévő köztársasági elnöki mandátumát szüntette meg, miközben magát az államfői intézményt érdemben nem alakította át.

B) Az alkotmánymódosító hatalom túllépését: álláspontjuk szerint az Országgyűlés az alkotmánymódosítási eljárást nem általános alkotmányos norma megalkotására, hanem egy egyedi közhatalmi döntés Alaptörvénybe foglalására használta.

C) A köztársasági elnök alkotmányosan védett mandátumának megkerülését: szerintük a módosítás lényegében ugyanazt az eredményt érte el, mint a 13. cikk szerinti megfosztási eljárás, csak annak anyagi és eljárási garanciái nélkül.

D) A népszuverenitás korlátlan értelmezését: az új parlamenti többség választási legitimációja szerintük nem írhatja automatikusan felül a korábbi, szintén demokratikusan létrejött közjogi mandátumokat; egy választás nem jelent eredeti alkotmányozó felhatalmazást.

E) Az AB hatáskörének túl szűk értelmezését: azt állították, hogy ez nem tiltott tartalmi normakontroll lenne, hanem annak előzetes vizsgálata, hogy az Alaptörvénybe foglalt rendelkezés egyáltalán valódi alkotmánymódosítás-e, vagy csak annak formájába bújtatott egyedi döntés. ↩︎ Basic Law of the Federal Republic of Germany. Articles 1-20. ↩︎ BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 23. Januar 2024 – 2 BvB 1/19 –, Rn. 204. ↩︎ Constituion of 4 October 1958. Article 89. “The republican form of government shall not be the object of any amendment.“

↩︎ Constitution of the Italian Republic. Article 139. “The form of Republic shall not be a matter for constitutional amendment“. ↩︎ Lsd 23/1990. (X. 31.) AB határozat. „Az Alkotmánybíróságnak folytatnia kell azt a munkáját, hogy értelmezéseiben megfogalmazza az Alkotmány és a benne foglalt jogok elvi alapjait, és ítéleteivel koherens rendszert alkot, amely a ma még gyakran napi politikai érdekből módosított Alkotmány fölött, mint ,,láthatatlan alkotmány”, az alkotmányosság biztos mércéjéül szolgál; és ezért várhatóan a meghozandó új alkotmánnyal, vagy jövőbeli alkotmányokkal sem kerül ellentétbe.” ↩︎ 1386/2026. (VIII. 17.) AB végzés, Sonnevend Pál alkotmánybíró párhuzamos indokolása, Indokolás [133]–[138]. ↩︎

A cikk a coronaregni.hu oldalon jelent meg.

A szerző államtudományi doktor