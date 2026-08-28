Végveszélyben az aranyhalak!

„Magyar Péter szerint a gödi akkugyár dolgozói felfalták az állatkertből a kacsákat. És az aranyhalakat is”

Természetesen a Telex élvezetes címét idéztem, akik aztán a cikkben szó szerint tették orrunk alá MP elmebaját:

„A gödi Samsung-gyár munkavállalói mind munkásszállókban laknak Budapesten. Idehozták őket élelem és pénz nélkül. Amikor a Fülöp-szigetekről idehoztak több száz munkavállalót, és elhelyezték őket mindenféle pénz és ellátás nélkül budapesti munkásszállókon, akkor másnap a budapesti állatkertben nagyon sok kacsa eltűnt. És aranyhal.”

Ezt követően egy ország látta maga előtt a képet, ahogy Fülöp-szigeti vendégmunkások bemennek az állatkertbe, és ott aranyhalakra pecáznak illetve állatkerti kacsákat húznak nyársra az oroszlánketrecek előtt.

Ekkor MP megérezte, hogy van akkora baromság, amit még ő sem tud beadagolni az amúgy minden baromságra fogékony rajongóinak, így „pontosította” állítását, miszerint nem az Állatkerti tavakból ették ki a filippinók az aranyhalakat és a kacsákat, hanem a Városligeti-tóból.

Ezután az akkor még nem „független-objektív” Indexen ezt olvashattuk:

„(...) A Városligeti-tó fenntartói és a közrendért felelős szervezetek nem tudnak arról, hogy tömegesen eltűntek volna kacsák vagy aranyhalak a tó környékéről – derül ki a Lakmusz tényellenőrző portál cikkéből. A portál Magyar Péter kijelentéseit vizsgálta, aki egy február 11-i bicskei beszédében arról beszélt, hogy a Fülöp-szigetekről érkezett vendégmunkások éhezésük miatt a Városligetben élő állatokat fogyaszthatták el.

Magyar Péter állítása szerint a budapesti munkásszállókon elhelyezett külföldi munkavállalók érkezése után másnap eltűntek kacsák és aranyhalak a budapesti állatkertből. Később pontosította kijelentését, és az állatkert előtti Városligeti-tóra utalt. Arra azonban nem tért ki, mikor történt volna az eset, illetve milyen forrásokra alapozza állítását.