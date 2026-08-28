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Végveszélyben az aranyhalak!

Ideje felállítani a tiszás önkéntesekből álló állatkerti és Városligeti-tavi aranyhal- és kacsa-védő brigádokat.

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Bayer Zsolt
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Magyar Pétertiszalakmuszvárosligeti - tó 2026. 08. 28. 12:07
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„Magyar Péter szerint a gödi akkugyár dolgozói felfalták az állatkertből a kacsákat. És az aranyhalakat is”

Természetesen a Telex élvezetes címét idéztem, akik aztán a cikkben szó szerint tették orrunk alá MP elmebaját:

„A gödi Samsung-gyár munkavállalói mind munkásszállókban laknak Budapesten. Idehozták őket élelem és pénz nélkül. Amikor a Fülöp-szigetekről idehoztak több száz munkavállalót, és elhelyezték őket mindenféle pénz és ellátás nélkül budapesti munkásszállókon, akkor másnap a budapesti állatkertben nagyon sok kacsa eltűnt. És aranyhal.”

Ezt követően egy ország látta maga előtt a képet, ahogy Fülöp-szigeti vendégmunkások bemennek az állatkertbe, és ott aranyhalakra pecáznak illetve állatkerti kacsákat húznak nyársra az oroszlánketrecek előtt.

Ekkor MP megérezte, hogy van akkora baromság, amit még ő sem tud beadagolni az amúgy minden baromságra fogékony rajongóinak, így „pontosította” állítását, miszerint nem az Állatkerti tavakból ették ki a filippinók az aranyhalakat és a kacsákat, hanem a Városligeti-tóból.

Ezután az akkor még nem „független-objektív” Indexen ezt olvashattuk:

„(...) A Városligeti-tó fenntartói és a közrendért felelős szervezetek nem tudnak arról, hogy tömegesen eltűntek volna kacsák vagy aranyhalak a tó környékéről – derül ki a Lakmusz tényellenőrző portál cikkéből. A portál Magyar Péter kijelentéseit vizsgálta, aki egy február 11-i bicskei beszédében arról beszélt, hogy a Fülöp-szigetekről érkezett vendégmunkások éhezésük miatt a Városligetben élő állatokat fogyaszthatták el.

Magyar Péter állítása szerint a budapesti munkásszállókon elhelyezett külföldi munkavállalók érkezése után másnap eltűntek kacsák és aranyhalak a budapesti állatkertből. Később pontosította kijelentését, és az állatkert előtti Városligeti-tóra utalt. Arra azonban nem tért ki, mikor történt volna az eset, illetve milyen forrásokra alapozza állítását.

A lap megkeresésére a Városligeti-tó működtetésében érintett szervezetek egyike sem erősítette meg a történteket. A Liget-projektet gondozó Városliget Zrt. közölte: 

nem regisztráltak tömeges állateltűnést a park területén.

A társaság arról is beszámolt, hogy a tóba tudatos szakmai koncepció alapján kizárólag amurokat telepítettek, amelyek a vízminőség fenntartásában játszanak szerepet az algák fogyasztásával. 

Tájékoztatásuk szerint aranyhalak nem élnek a tóban.

A Felső-tó és a várárok vizének vízminőségéért, az ökoszisztéma fenntartásáért és a halállományért az Aranyponty Zrt. felel. A cég igazgatója, Lévai Ferenc arról számolt be a Lakmusznak, hogy nem kísérik figyelemmel az állatállomány változását, így a tömeges állateltűnést nem tudta kommentálni. Hangsúlyozta, hogy bár kis számban, de a tó vegyes halállományából (akváriumból, kerti tóból bekerülő halak, teknősök, stb.) méretük miatt zömmel az amurokat fogják ki. A kacsákról azt mondta, hogy mivel szabadon mozoghatnak, számuk napról napra változhat.

A Középső-tavat üzemeltető Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. vezetője arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban nem tapasztaltak jelentős állatpusztulást vagy eltűnést. Az előző nyári szezonban mindössze két elhullott kacsát találtak a területen, és a tó alapvetően nem halastóként működik.

A park közbiztonságáért felelős Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szintén megerősítette: nem érkezett hozzájuk bejelentés kacsák vagy halak tömeges eltűnéséről.

A Lakmusz cikke szerint a rendelkezésre álló információk alapján jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a Városligeti-tó környékén tömegesen tűntek volna el állatok, illetve arra sem, hogy ilyen esemény kapcsolatba hozható lenne külföldi vendégmunkások jelenlétével.”

Hát, mi tagadás, elég nehéz úgy kienni a tóból az aranyhalakat, ha a tóban nincsenek aranyhalak. De ez az apróság mostantól végképp érdektelenné válik. Hiszen itt az új bejelentés, miszerint „harmadik országból érkező dolgozók nélkül nem állítható át a magyar gazdaság arra az innovatív működésre, amit a Tisza megcéloz – írja saját tapasztalatából gyárvezető szerzőnk. (...)

A munkaerőkorlátba való kemény nekiütközés középtávon kikényszeríti a gazdaság technológiai váltását, a munkaerőintenzív technológiák leváltását innovációvezérelt, kutatás-fejlesztéssel támogatott, magas hozzáadott értékű termékek gyártására alkalmas gazdaságra. Rövid távon azonban elkerülhetetlen a harmadik országbeli állampolgárok munkavállalási célú beengedése.”

Márpedig, ha elengedhetetlen, akkor bizony elengedhetetlen. És most majd hamarosan maga MP fogja bejelenteni, hogy míg a maffiózó Orbán-kormány nem engedte be az országba a vendégmunkásokat, hiszen nem törődött az ország gazdaságával és a magyar emberek érdekeivel, addig ők, a Tisza-kormány ezennel beengedi az országba a vendégmunkásokat, mert őket csak az ország és a magyar emberek érdekei mozgatják.

Így viszont végveszélybe fognak kerülni az állatkerti tavak valamint a Városligeti-tó aranyhalai. Még akkor is, ha nincsenek. A kacsákról nem is beszélve. Ideje felállítani a tiszás önkéntesekből álló állatkerti és Városligeti-tavi aranyhal- és kacsa-védő brigádokat. Ezzel egyszersmind új perspektívát adhatunk a Tisza-szigeteknek. Meg a zöldeknek. Ha pedig ezzel párhuzamosan szavazati jogot adunk az aranyhalaknak és a kacsáknak, abban az esetben Magyarország felemelkedése és a szép új jövő egyszerűen megállíthatatlan lesz...

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

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